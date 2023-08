Il clima del FVG: pubblicati il documento descrittivo aggiornato e le mappe climatiche per utilizzi tecnici

ARPA FVG ha pubblicato la versione aggiornata del documento descrittivo “Il clima del Friuli Venezia Giulia”.

La straordinaria ricchezza e diversità del Friuli Venezia Giulia si rispecchia anche nel clima. Questo territorio, incastonato fra il sistema alpino (con le Alpi Carniche e Giulie) e il mare Adriatico, presenta condizioni climatiche che danno luogo a una varietà sorprendente di situazioni locali.

In Friuli Venezia Giulia si trovano, in un breve raggio, condizioni mediterranee, continentali, di transizione e alpine: quasi una sintesi naturale di un manuale di climatologia.

Il documento “Il clima del Friuli Venezia Giulia” fornisce alcune nozioni di base sul clima della regione indagando le principali grandezze meteo-climatiche: precipitazioni (pioggia, neve e grandine), temperatura, radiazione solare e stato del cielo, vento. Una sintesi di ciò è resa possibile grazie agli indici bioclimatici che sono stati elaborati per il FVG e mettono in relazione uno o più elementi climatici (precedentemente descritti) con gli esseri viventi.

Tutte le analisi sono state eseguite per il trentennio più recente, 1991-2020, che viene attualmente utilizzato come periodo di riferimento per il calcolo delle medie climatologiche e per le analisi finalizzate a servizi operativi e processi decisionali per l’immediato futuro nei settori sensibili al clima, come indicato dall’Organizzazione Meteorologica Mondiale (WMO).

Per un utilizzo tecnico (es. elaborazioni GIS), nella sezione mappe climatiche (raster) del sito www.clima.fvg.it sono inoltre state rese disponibili e scaricabili in formato raster le mappe climatiche incluse nel documento descrittivo (82 mappe).

Sfoglia online o scarica il documento descrittivo “Il clima del Friuli Venezia Giulia”.