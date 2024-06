 Il corpo di Cristian Molnar è stato ritrovato in una forra che si apre celata sotto un macigno e coperta da ramaglie

Manca l’ufficialità ma c’è la certezza. il corpo ritrovato ieri e recuperato dal Natisone da parte dell’elicottero dei vigili del fuoco è quello di Cristian Molnar. in attesa delle verifiche medico legali sul cadavere ci sono prove con il ritrovamento degli indumenti, delle chiavi della macchina e altri oggetti personali certamente dello sventurato Cristian. Dopo 24 giorni di ricerche la famiglia potrà avere un corpo al quale dare degna sepoltura. Si chiude così il capitolo “soccorso” ma non certo tutto quello che si è generato dopoil mancato salvataggio dei giovani la cui morte si spera possa diventare motore di quelle modifiche ch certamente necessita la struttura di emergenza del Fvg. Il corpo è stato ritrovato in una forra che si apre celata sotto un macigno, una sorta di galleria che per settiamne ha nascosto il corpo dello sventurato giovane. Il punto era fra l’altro coperto da ramaglie ed era rimasto sott’acqua. La salma è stata recuperata e trasportata con l’elicottero nei pressi del campo sportivo, dove è avvenuta una prima ispezione da parte del medico legale, quindi trasferita in ospedale a Udine, dove si svolgerà l’autopsia.