Il mercato cinese riconosce nuovamente lo studio di consulenza GLP tra le eccellenze internazionali della proprietà intellettuale

GLP – studio di consulenza in proprietà intellettuale con cinque sedi tra cui Udine, Milano e Bologna – è stata nuovamente insignita del prestigioso premio “Outstanding International IP Service Team” da China Intellectual Property Observers, il principale organo di informazione e aggiornamento in Cina per il mondo della proprietà intellettuale. È il quinto anno di seguito che GLP riceve questo riconoscimento, che evidenzia il suo costante impegno verso l’eccellenza e l’investimento continuo per l’introduzione di strumenti innovativi per il miglioramento dei servizi ai Clienti.

Dopo essere stata nominata nella short-list dei finalisti, in occasione del 15° Congresso “Enterprise IP Strategy Forum & Annual Conference of In-house IP Managers” tenutosi a Pechino il 12 gennaio 2025, GLP ha ricevuto il premio per essersi distinta per i servizi e le competenze offerti nel campo dei brevetti, dei marchi e della proprietà intellettuale in genere, confermandosi inoltre la sola società di consulenza italiana tra le realtà selezionate. Il riconoscimento è stato assegnato a seguito di un sondaggio basato su una valutazione sistematica di rigidi criteri di selezione, tra cui: la capacità di servizio per i clienti cinesi, l’indice di raccomandazione dei clienti, gli anni di attività, la dimensione aziendale, le qualifiche e l’esperienza dei principali professionisti, il grado dimostrato di onestà, affidabilità ed etica professionale, la capacità di rappresentanza del settore per casi gestiti e risultati ottenuti e l’aver dato un contributo straordinario allo scambio internazionale di proprietà intellettuale nel periodo considerato.

In questo ultimo periodo GLP ha ulteriormente rafforzato la propria presenza nel mercato cinese acquisendo nuovi clienti, tra cui alcuni principali gruppi dell’automotive, leader mondiali nell’EV, e nella vendita BtoC.

I due managing partner di GLP hanno espresso gratitudine per il riconoscimento, sottolineando i continui sforzi di tutto il team per migliorare i propri servizi e supportare le esigenze dei clienti, e ringraziando sia i colleghi cinesi che gli IP counsel di aziende cinesi che hanno espresso la propria preferenza a favore della GLP. In particolare, Davide Luigi Petraz ha sottolineato che questo premio è “espressione del legame tra la Cina e GLP, in particolare con le aziende cinesi e gli eccellenti studi cinesi di proprietà intellettuale che si affidano a noi per la protezione in Europa attraverso depositi, procedimenti e controversie in materia di proprietà intellettuale”.

Daniele Petraz ha invece sottolineato come “il rapporto di collaborazione instaurato negli anni ci permette di essere molto efficienti e di comprendere le esigenze della Clientela locale con reciproca soddisfazione. Questo premio è ulteriormente di stimolo per continuare a migliorare e poter quindi condividere altri momenti significativi come questo in futuro”.

Questo riconoscimento consolida ulteriormente la reputazione di GLP come leader nel settore della proprietà intellettuale e sottolinea la dedizione dello studio all’eccellenza e all’innovazione, confermandosi scelta privilegiata per i servizi di proprietà intellettuale su scala internazionale.