Aquileia: domani presentazione candidato sindaco Fonzari

Domani, Venerdì 5 aprile ad Aquileia, alle 19 presso la cantina Vini Brojli in via Beligna, 30/D, si terrà la presentazione ufficiale del candidato sindaco Marco Fonzari, sostenuto da La Rete per Aquileia, Aquileia Civica e Partito Democratico.

“Attorno alla sua candidatura si sta costruendo una squadra composta da persone che hanno maturato un’importante esperienza amministrativa – si rende noto dalle forze che sostengono Fonzari – e da cittadine e cittadini che si sono avvicinate nel tempo alla politica o in occasione di questo specifico rinnovo elettorale. La presentazione sarà l’opportunità per un primo confronto con la cittadinanza e – si precisa – per permettere di partecipare alla costruzione del nuovo programma amministrativo per Aquileia”. Fonzari è nato nel 1962, insegnante, ed è espressione del civismo.