Albergo diffuso di Tolmezzo: il Comune seleziona interventi per un progetto di potenziamento con contributi regionali

Potenziare l’albergo diffuso di Tolmezzo accedendo ai contributi che la Regione Fvg riserva ai progetti unitari ovvero alle iniziative proposte congiuntamente da amministrazioni comunali, operatori economici e privati. Questa la motivazione del bando pubblicato dal Comune di Tolmezzo attraverso il quale l’Ente intende selezionare gli interventi di recupero/adeguamento di immobili destinati ad albergo diffuso predisposti da persone fisiche e imprese della Conca Tolmezzina. Gli interventi aderenti ai requisiti saranno inseriti nella progettualità che il Comune di Tolmezzo presenterà alla Regione Fvg per ottenere il finanziamento. In ballo ci sono fino a un massimo di 500 mila euro per ogni progetto unitario; per gli interventi di privati e imprese il contributo è pari al 50% della spesa ammissibile. Le domande devono essere presentate entro e non oltre le ore 10.00 di mercoledì 10 maggio all’ufficio protocollo del Comune di Tolmezzo (piazza XX settembre 1 – piano terra) oppure inoltrate via pec (posta elettronica certificata) all’indirizzo comune.tolmezzo@certgov.fvg.it.

Per privati si intendono le persone fisiche proprietarie o comproprietarie di immobili nei comuni di Tolmezzo, Amaro, Cavazzo Carnico e Verzegnis; le imprese a cui è rivolto il bando sono quelle proprietarie di immobili nei Comuni della Conca e attive nei settori turistico, del commercio al dettaglio, della somministrazione di alimenti e bevande e dell’artigianato. Gli interventi ammissibili sono quelli sul patrimonio immobiliare esistente inclusi eventuali arredi e impianti, recupero delle pertinenze e delle aree esterne con il fine di destinare le unità abitative all’albergo diffuso.

Modulistica e bando sono pubblicati sul sito internet www.comune.tolmezzo.ud.it.

Per informazioni: Ufficio Opere pubbliche (via Linussio, 1 – secondo piano, tel. 0433/487918, e-mail lavori.pubblici@comune.tolmezzo.ud.it).