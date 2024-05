Legambiente FVG – sabato a Udine presentazione Libro “Quale Europa”. Presente fra gli altri l’economista ed ex ministro Fabrizio Barca

Sabato 4 maggio alle ore 17 alla libreria Tarantola a Udine verrà presentato il libro “Quale Europa”. L’Iniziativa è promossa dal Forum Disuguaglianze e Diversità con il supporto di Legambiente FVG e del Forum del Terzo settore del FVG. Saranno presenti in qualità di Relatori Fabrizio Barca, economista, già Ministro per la Coesione territoriale e Vittorio Cogliati Dezza, già Presidente nazionale di Legambiente. Modera Marco Pacini, giornalista e scrittore. La questione sociale e la crisi climatica al centro del dibattito, nella prospettiva Europea.

L’Europa si prepara elezioni molto importanti, ma di cosa ha fatto e cosa potrebbe fare l’Unione si discute ancora troppo poco. Per contribuire a un dibattito costruttivo e consapevole, il Forum Disuguaglianze e Diversità presenta il suo nuovo volume “Quale Europa. Capire, discutere, scegliere”.

L’obiettivo è duplice: da un lato, informare chi vota e motivare chi percepisce l’Europa come un’entità inutile o dannosa; dall’altro, fornire un metro di giudizio per valutare programmi, partiti, candidati e le politiche che l’Unione Europea metterà in campo nella prossima legislatura, sostenendo anche il monitoraggio da parte delle organizzazioni della cittadinanza attiva.

L’incontro, aperto al pubblico, offre un’occasione unica per approfondire le sfide e le opportunità dell’Unione Europea, confrontarsi su proposte concrete per un futuro migliore, acquisire gli strumenti per un voto consapevole alle elezioni europee.

Il Forum Disuguaglianze e Diversità è un’organizzazione di ricerca e di proposta che si batte per una società più giusta e solidale. Promuove la riflessione critica e il confronto su temi cruciali come la disuguaglianza, la sostenibilità, la democrazia e i diritti umani.