Turismo fotografico, esperienze a confronto. Evento online venerdì 5 maggio

Nell’era globale dei “1000 turismi”, il turismo fotografico è una forma di “Special Interest Tourism” che sta diventando sempre più popolare tra i fotografi amatoriali che viaggiano appositamente per catturare immagini uniche e suggestive. Ne parleranno venerdì 5 maggio alle 15.30 sulla piattaforma Teams, Marco Carotenuto, fotografo professionista e fondatore di WeShoot e il fotografo Francesco Valenti, in un evento online moderato da Gian Pietro Zaccomer, nell’ambito di “Divagando. Geografie e dintorni” a cura dei geografi dell’Università di Udine. L’obiettivo dell’incontro è di promuovere una discussione sull’offerta e sulla domanda di questa nicchia di mercato coinvolgendo uno dei maggiori operatori italiani del settore e un turista fotografico. “Attualmente, la letteratura si concentra principalmente sulla domanda di questo particolare mercato di nicchia – spiega Zaccomer –. Negli anni, ho condotto diverse indagini statistiche per far luce sulle caratteristiche dei turisti fotografici, dall’attrezzatura usata alle conoscenze fotografiche, e sulle loro aspettative riguardo ai pacchetti di turismo fotografico offerti in rete. Al contrario, si sa molto meno sulle peculiarità dell’offerta per cui, sebbene siano in parte deducibili dai siti web degli operatori, non è possibile approfondire tutte le problematiche relative all’organizzazione di queste proposte e al rapporto tra gli stessi operatori e i loro clienti, ossia i turisti fotografici partecipanti ai viaggi”. Il webinar rappresenta quindi un primo passo di un percorso di studio sull’offerta di questo mercato, che permette anche di scoprire come uno dei più grandi operatori italiani del settore ha gestito la crisi e le opportunità di cambiamento indotte dalla recente pandemia. L’evento è organizzato dai dipartimenti di Lingue, letterature, comunicazione, formazione e società e Studi umanistici e del patrimonio culturale in collaborazione con la Società geografica italiana e l’Associazione Italiana Insegnanti di Geografia del Friuli Venezia Giulia.