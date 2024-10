La lotta alla povertà assoluta in Fvg passa attraverso interventi strutturali e mirati e non da contributi a pioggia

“I dati sull’aumento della povertà assoluta nella nostra regione non possono lasciare indifferenti le istituzioni regionali” afferma il Consigliere regionale Furio Honsell di Open Sinistra FVG. “Migliaia di famiglie vivono in regione in condizioni di difficoltà economica, eppure il Consiglio regionale continua ad ignorare le proposte concrete che abbiamo avanzato per sostenere realmente i cittadini, come ad esempio gli emendamenti che avevano presentato noi di Open Sinistra volti a restituire ai cittadini in situazione di bisogno, secondo varie modalità, il gettito IVA, un contributo che nasce grazie al loro lavoro e ai loro consumi, e che la Regione Friuli Venezia Giulia raccoglie. È un contributo che in proporzione pesa molto di più sulle fasce deboli. Questa nostra proposta era semplice: restituire alle famiglie ciò che esse stesse contribuiscono a generare. Un sostegno diretto, tangibile e soprattutto equo. Tuttavia, il Consiglio ha sempre respinto iniziative di questo tipo.” sottolinea il Consigliere Honsell.

“L’azione invece adottata dalla Regione FVG continua ad essere solamente quella dei contributi a pioggia, spesso senza alcun criterio vincolato reddito o al limite ISEE. Questo tipo di interventi non fa altro che disperdere risorse, senza raggiungere davvero chi ha più bisogno di aiuto. La Regione continua a premiare chi ha. ” continua Honsell. Concludendo: “È necessario cambiare rotta e puntare a politiche che sostengano in maniera mirata le fasce di popolazione più vulnerabili, affinché possano avere un’opportunità reale di uscire dalla condizione di povertà.”