Lavoro: Pozzo (Pd), su giovani, istituzioni guardino proprie colpe

«Che i giovani possano avere responsabilità nel non trovare lavoro è ben vero. Ma che la politica punti il dito non è accettabile. Salari bassi, precarietà e situazione pensionistica futura hanno un responsabile e non sono certo i giovani e sentire il presidente di una regione dalla quale fuggono molti giovani non è accettabile. Si inizi ad ammettere le proprie responsabilità». Lo afferma il consigliere regionale Massimiliano Pozzo (Pd), commentando le dichiarazioni del presidente della Regione Fvg Massimiliano Fedriga, a margine del Festival delle Regioni a Bari.

«Per essere credibili nel ricordare ai giovani le responsabilità che hanno, vanno ammesse le responsabilità che la politica ha avuto e tuttora ha: un Paese maglia nera in Europa sui salari, contratti precari, con conseguenze pesanti anche sulla possibilità di fare un mutuo per la casa, ma anche un futuro previdenziale compromesso». E poi, continua, i giovani in fuga: «La nostra Regione è tra quelle con la più alta emigrazione giovanile. Serve attivare tutte le azioni possibili per aumentare la qualità del nostro mondo del lavoro e dell’occupazione in regione. Partendo ad esempio dal ridurre la distanza sul piano delle competenze tra domanda e offerta che tutte le categorie economiche segnalano continuamente e quindi intervenendo sulla formazione professionale su cui come fvg abbiamo competenza».