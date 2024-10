Progetto Argentina: Remanzacco chiama Buenos Aires

Un progetto internazionale di cooperazione che connette due comunità distanti per usi e costumi, quella remanzacchese e quella di Buenos Aires, attraverso le università di Udine e di Buenos Aires. Un travaso di conoscenze e di condivisione che l’amministrazione comunale di Remanzacco, col progetto “Finanza solidale e sviluppo di mercati inclusivi nell’area metropolitana di Buenos Aires”, sta seguendo come capofila grazie a un contributo regionale e alla compartecipazione economica dell’ateneo friulano e all’associazione ProDES di Udine.

Se ne parlerà al workshop “Dalla cooperazione internazionale a un’economia solidale locale” giovedì 24 ottobre dalle ore 18.30 a Remanzacco, nella sala consiliare del Municipio, con i ricercatori della Universidad Nacional de Ouimes di Buenos Aires, Christian Arnaiz e Laura Niño, le ricercatrici dell’Università di Udine, Lucia Piani e Bianca Johnston, e con Nadia Carestiato, presidente di ProDES FVG.

“Un laboratorio per la comunità di Remanzacco che ci invita a confrontarci sulle opportunità che un’economia solidale e partecipativa può attivare su territorio sia da parte delle istituzioni che della società civile – afferma il sindaco Daniela Briz –. Per il nostro Comune, partner di questa iniziativa, è l’opportunità di conoscere e sostenere questa realtà, ma anche di pensare a un proprio modello di relazioni, di economia e di agricoltura, facendo opera di sensibilizzazione sull’importanza di filiere alimentari, inclusive e sostenibili per la giustizia sociale e la salute delle persone e del pianeta”.

In Argentina, vista la grave situazione economica, inflattiva e dell’agricoltura – l’1% delle aziende detiene ben il 36% delle proprietà agricole terra – si sta sviluppando un filone di economia solidale per permettere ai piccoli agricoltori di mantenere le loro attività senza essere fagocitati dai grandi latifondi. Intorno a queste iniziative si sta cercando di costruire comunità, relazioni e nuovi modelli di sviluppo, e l’incontro tra le due realtà remanzacchese e argentina consentirà appunto lo scambio di queste conoscenze.

Remanzacco apre dunque le porte agli ospiti – in arrivo in settimana il Rettore dell’università della capitale argentina – per offrire loro una diversa visione di agricoltura e di economia rurale da cui prendere spunto. Lo farà tramite interviste ad attività produttive di Remanzacco, guidate dall’Università di Udine e attualmente in atto, il workshop del 24 ottobre tra studenti dell’università (sarà l’occasione per conoscere la legge regionale del 2017 “Norme per la valorizzazione e la promozione dell’economia solidale 4/2017” promossa dal “Forum regionale dei beni comuni e dell’economia solidale”), infine con una “lezione dialogata” del Rettore dell’università argentina, il 28 ottobre sera (al mattino terrà anche una lectio magistralis all’università di Udine), sullo sviluppo dell’economia solidale e di un modello economico nuovo,.

Intanto, in Argentina, il progetto prosegue con la promozione della filiera alimentare corta, prodotti locali, gruppi di consumatori organizzati, microcredito, assemblee di comunità.