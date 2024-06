Inaugurato a Cividale del Friuli un nuovo Giardino Mediterraneo incluso nel progetto transfrontaliero Meds Garden+

“Sui passi della biodiversità attraverso l’inclusione sociale”, è questo il titolo dell’importante appuntamento svoltosi giovedì 13 giugno, nello splendido contesto del Giardino del Chiostro di Cividale del FriuiI, con l’inaugurazione del nuovissimo Giardino Mediterraneo, spazio naturale a forte inclusione sociale. Questo importante risultato, per il quale ci sono voluti anni di lavoro, è parte del progetto MEDS GARDEN+, co-finanziato dall’Unione europea nell’ambito del Programma Interreg VI-A Italia-Slovenia, con l’obiettivo di ampliare una rete di giardini didattici mediterranei per tutti, per promuovere un turismo educativo e sostenibile valorizzando il patrimonio verde, preservando la biodiversità di erbe e piante autoctone. Il taglio ufficiale del nastro è avvenuto dopo i saluti istituzionali di Daniela Bernardi, sindaca di Cividale del Friuli, Ljubka Čargo, consigliera del Comune di Nova Gorica, Roberto Molinaro, presidente Civiform, Adriana Bressan dell’Asu Friuli Centrale, Marco Valencic, Servizio Biodiversità FVG, Patrizia Pirnat, Kmetijska Zadruga Agraria Koper e Lorena Sassi, Project Manager Scuola Centrale Formazione. Il pubblico è stato accompagnato attraverso i suggestivi scorci del giardino, che vede la presenza di 124 specie di piante mediterranee, da Lorenzo Favia e Germana Coceani, proprietari del Giardino del Chiostro, mentre il pomeriggio è stato impeccabilmente condotto dall’educatore professionale Roberto Baita. Il numeroso pubblico accorso all’inaugurazione è stato poi guidato in tour da esperti botanici, che hanno fatto scoprire molte delle bellezze e dei segreti di questo meraviglioso compendio storico e naturalistico. La giornata si è chiusa con il buffet proposto dai ragazzi del Civiform a tema “erbe spontanee dei giardini didattici mediterranei”. Per informazioni sul progetto e sulle modalità di visita www.ilgiardinodelchiostro.it .

IL GIARDINO DEL CHIOSTRO

L’azienda agricola Il Giardino del Chiostro che è anche fattoria didattica-sociale e alloggio agrituristico, nasce all’interno dell’ex monastero di San Giorgio in Vado, autentica perla storica, architettonica, artistica e naturalistica del cividalese, documentato già agli inizi del XIII secolo. Al suo interno è possibile compiere un viaggio lungo 7.000 anni, curiosando tra coltivazioni, attrezzi e utensili della capanna preistorica, scoprendo le origini dell’osservatorio astronomico antico e del monastero di San Giorgio in Vado, nelle cui sale si trovano le ricostruzioni dell’erboristeria, della farmacia, dell’infermeria e della sala capitolare. In questo contesto scuole, gruppi e famiglie possono partecipare a laboratori accessibili storico-naturalistici che ripercorrono la vita dal neolitico ai giorni nostri, con un focus sul periodo medievale – monasteriale. Il percorso si snoda tra gli orti sinergici, il frutteto, il labirinto commestibile e il belvedere sul fiume Natisone. Spazi inclusivi per un’esperienza educativa di famiglie, bambini e persone fragili che si sono ulteriormente ampliati grazie all’ultimo arrivato, il Giardino Mediterraneo, in cui ammirare le essenze tipiche e selvatiche della macchia mediterranea. Il complesso oggi conserva la chiesa conventuale e parte degli edifici monastici, in cui una recente ristrutturazione ha messo in luce vecchi muri di sasso, archi e porte gotiche originali dove poter alloggiare. Maggiori info su www.ilgiardinodelchiostro.it .