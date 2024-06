Concerti a Udine e Lignano per Orchestra Università di Udine

Si intitola “Il canto degli uccelli” il nuovo concerto che l’Orchestra dell’Università di Udine terrà domenica 16 giugno, alle 18, nella Biblioteca scientifica (via Fausto Schiavi 44, Udine) e replicherà lunedì 17, alle 21.15, nella Chiesa di San Giovanni Bosco a Lignano Sabbiadoro. L’orchestra eseguirà, senza solista, anche la “Petite Symphonie” di Charles Gounod e l’“Ouverture in stile italiano” di Franz Schubert.

“Il canto degli uccelli” sarà eseguito dal giovanissimo violoncellista Mattia Midrio. Il solista eseguirà anche il “Preludio “dall’opera “I Masnadieri” di Giuseppe Verdi e il “Pezzo capriccioso” (op. 62) di Pëtr Il’ič Čajkovskij. Il concerto sarà diretto da un altro giovane talento, Leonardo Grimaz.

Il titolo del concerto riprende uno dei brani che verranno eseguiti, un canto tradizionale catalano, arrangiato dal grande violoncellista Paul Casals (1876-1973), che lo suonava spesso come inno di pace e segno della possibile convivenza tra i popoli.

Mattia Midrio, nato a Padova nel 2007, inizia lo studio del violoncello nel 2015. Dal 2019 studia sotto la guida dei maestri Marianne Chen e Antonio Meneses presso l’Accademia Chigiana di Siena e l’Accademia Stauffer di Cremona. Ha vinto numerosi concorsi nazionali ed internazionali.

Udinese, classe 2004, Leonardo Grimaz studia violoncello sotto la guida della maestra Cristina Nadal al conservatorio “Jacopo Tomadini” di Udine e direzione d’orchestra con il maestro Giancarlo Andretta al conservatorio di Vicenza. Dopo alcune esperienze con orchestre giovanili, dal 2023 è direttore ospite principale dell’Orchestra dell’Ateneo friulano.

L’Orchestra dell’Università di Udine, costituita nel 2019, è diventata una presenza costante nei momenti fondamentali della vita dell’Ateneo. L’Orchestra promuove la musica come elemento fondamentale della cultura e della formazione della persona. Tra passione e diletto offre agli studenti e al personale dell’università l’occasione di vivere insieme l’esperienza sempre nuova della pratica musicale e di crescere sia sul piano individuale che di gruppo.