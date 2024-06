Domenica secondo secret concert del Festival Aurore: a tutto jazz con il duo Bearzatti – Casagrande

Ultimo appuntamento del Festival che unisce musica e natura: domenica mattina, in una location segreta tra le colline di Moruzzo e Fagagna, Bearzatti, musicista di fama internazionale e uno dei più importanti sassofonisti della scena jazz europea, sarà accompagnato dal talentuoso chitarrista Federico Casagrande per presentare il progetto “Lost Songs”. Ingresso libero senza prenotazione. Un suggestivo anfiteatro naturale farà da location al secondo e ultimo appuntamento del Festival Aurore 2024, che torna questa domenica con il concerto “Lost Songs” del duo jazz di Francesco Bearzatti e Federico Casagrande.

Dopo il successo di domenica 26 maggio, con il percussionista indiano Trilok Gurtu, la formula vincente non cambia: Aurore, è pronto a stupire gli amanti della musica e della natura con un’esperienza unica che unisce concerti e paesaggi mozzafiato lungo i cammini che si snodano tra Moruzzo e Fagagna.

In particolare, domenica mattina, Francesco Bearzatti, musicista di fama internazionale e uno dei più importanti sassofonisti della scena jazz europea, sarà accompagnato dal talentuoso chitarrista Federico Casagrande. Insieme, presenteranno “Lost Songs”, una raccolta di composizioni originali che raccontano momenti particolari della vita di Bearzatti: incontri, innamoramenti, abbandoni, fughe, viaggi, fantasie, delusioni e malinconie. Un duo capace di volare alto e lontano come solo i grandi artisti sanno fare.

Una delle particolarità del Festival, organizzato e sostenuto da Comune di Moruzzo sotto la direzione di Francesco Bertolini, risiede nel fatto che l’arrivo nella “location segreta” fa parte integrante dell’esperienza: da qui, la scelta delle prime ore del mattino, e di un luogo scelto ad hoc sentirsi completamente immersi nella natura. Nonostante la segretezza della location, arrivarci è semplice, due saranno i ritrovi: alle ore 7:10 presso il parco del Cjastenar di Fagagna è prevista una passeggiata guidata della durata di circa 40 minuti. Successivamente, alle ore 7:20, presso la Chiesa di San Floriano a Pozzalis (Rive d’Arcano), si svolgerà un’altra passeggiata della durata di 30 minuti. L’organizzazione ricorda ai partecipanti di portare una coperta per sedersi sull’erba e poter godere al meglio dell’esperienza. Entrambi i cammini sono di facile percorribilità, ma per chi dovesse trovarsi in condizioni di mobilità ridotta l’invito è a contattare l’associazione Io Ci Vado di Martignacco, da sempre attiva nell’offrire piena accessibilità a luoghi ed eventi, al numero 04321636037.

Al termine del concerto, grazie alla collaborazione con le pro loco locali, ci sarà una colazione comunitaria e, per chi lo desidera, una passeggiata naturalistica della durata di circa 45 minuti.

In caso di maltempo, l’evento si svolgerà alle ore 18:30 presso il Teatro Vittoria, in Piazza Marconi 28, a Fagagna.