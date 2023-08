Inaugurazione dell’Area verde in via Molin Nuovo: un nuovo spazio per la vitalità dei quartieri

Il Comune di Udine ha inaugurato, nella mattinata di giovedì 24 agosto, un’area verde attrezzata, un’oasi di serenità e divertimento nel quartiere di Paderno, nella zona nord di Udine. Questo nuovo spazio, pensato per i cittadini di tutte le età, si presenta come un luogo ideale per il relax, il gioco e la socialità dei cittadini in un ambiente sano e verde.

L’Area Verde è stata progettata per essere un luogo altamente funzionale e attrezzato per permettere ai cittadini e alle cittadine di passare del tempo in tranquillità e alle bambine e ai bambini di divertirsi in compagnia. I più piccoli avranno a disposizione, infatti, una vasta gamma di giochi all’aperto, tra cui altalene, scivoli e dondoli che, oltre alla principale funziona ludica, stimola l’attività motoria. La piattaforma su cui sono costruite le strutture per bambini è composta da materiale antitrauma, per garantirne la durata nel tempo e la sicurezza.

Per chi desidera godersi momenti di tranquillità, saranno disponibili diverse panchine, posizionate in corrispondenza di un percorso pedonale che circonda l’intera area verde. All’ingresso dell’area verde sono stati predisposti dei parcheggi per le autovetture e una rastrelliera per i fruitori del quartiere che useranno la bicicletta per raggiungere l’area.

A ottobre, nel periodo più consono per la buona riuscita delle operazioni, sarà effettuata la piantumazione di alcuni alberi, che garantiranno l’ombreggiatura di buona parte dell’area e aumenteranno la qualità dell’aria. Nello specifico saranno piantati un Bagolaro nella zona centrale, tre tigli, una sophora japonica pendula e altri arbusti. Sarà infine a disposizione una fontanella di acqua potabile per rinfrescarsi e un cestino adibito alla raccolta differenziata dei rifiuti.

L’Assessore al Verde Pubblico Ivano Marchiol ha commentato: “L’area verde che abbiamo inaugurato oggi è un altro passo per rendere Udine più viva a partire dai quartieri. Quest’area da oggi potrà essere un luogo di aggregazione e benessere, in un ambiente sicuro e a misura di cittadino. La nostra Amministrazione ha il Verde tra le priorità, concependo Udine come una città sostenibile e sana, l’ambiente ha un ruolo fondamentale nello sviluppo della socialità. Inoltre, con le risorse che questa Amministrazione ha disposto per la piantumazione degli alberi che avverrà quest’autunno, quest’area verrà completata e sarà resa vivibile a pieno”.

All’inaugurazione era presente anche l’ex Assessore Loris Michelini, in quanto il progetto è partito nel 2020 con la precedente Amministrazione. Il quadro economico dell’opera ammonta complessivamente a circa 150 mila euro.