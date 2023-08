Ritorna Mistirs a Paularo, la kermesse che si concentra sugli antichi mestieri e sulle usanze di un tempo

“Nell’ultimo fine settimana di agosto ritorna Mistirs dopo il Covid e dopo il lutto che la comunità di Paularo ha subito nel 2022 con la scomparsa di Daniele Del Negro. L’evento, come le precedenti edizioni, si concentra sugli antichi mestieri e sulle usanze di un tempo riproponendo lavorazioni, pratiche e mostre di una volta. Nella giornata di sabato ci sarà l’inaugurazione con la sfilata delle frazioni e gare mediante l’utilizzo di arnesi e attrezzature storiche (buinc, loge ecc…) mentre la serata sarà animata da una cena rinascimentale a Palazzo Calice Vlaesio e da musica popolare. Domenica, il centro e le frazioni di Paularo, saranno allestiti ed animati per ricreare lo spirito e l’ambiente tipici di un tempo e per far rivivere ai turisti la quotidianità dei nostri nonni e bisnonni ormai dimenticata e abbandonata. Tutta la manifestazione sarà accompagnata da musica popolare lungo le vie ed i locali del Paese con la possibilità di degustare piatti e bevande tipici della Val d’Incarojo. Oltre all’apertura dell’ecomuseo “Mistirs”, sarà possibile visitare edifici storici come, ad esempio, Palazzo Calice Valesio e la Mozartina e visitare borghi ed attività tipici (la Cort di Tarùs, la Cort di Gjeri, il Mulin da Fritule, la Cort dai Mtes ecc…) con la Calade e la Menade che si svolgeranno rispettivamente alle 14 e alle 15 di domenica lungo il torrente Chiarsò in centro.”