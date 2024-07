Incendio sul Carso sloveno non lontano dal confine italiano. Fumo visibile anche a Gorizia e Trieste

Speriamo non sia un tragico replay di quanto avvenuto due anni fa, quando i roghi devastarono per settimane il Carso a cavallo del confine tra Italia e Slovenia. Di queste ore infatti la notizia che un vasto incendio è divampato intono a metà mattina vicino al monte Trstelj nel territorio comunale di Kostanjevica na Krasu, sul Carso Sloveno. L’incendio sarebbe divampato nei pressi di Šibelje, a una ventina di km dal confine italiano. Ancora da chiarire le cause del rogo che come spesso avviente si sospetta doloso o counque dovuto ad attività umana. Il fumo è distintamente visibile da diversi chilometri di distanza fino in città a Gorizia e vicino a Trieste. Sul posto stanno intervenendo i vigili del fuoco sloveni di tutte le unità nell’arco di 30 chilometri dall’area mentre ad operare ci sono anche due canadair sloveni decollati dall’aeroporto di Lubiana e che si riforniscono di acqua nel golfo di Panzano. Viate le alte temperature da giorni e il vento che soffia il rischio che le fiamme intacchino un territorio vaso è molto alto.