Incontra tra polizia e autoriparatori artigiani. Tavolo di confronto sulla recente attivazione del portale antiterrorismo CaRGOS

L’occhio delle istituzioni per prevenire azioni di terrorismo passa anche attraverso il controllo delle auto senza conducente prese a noleggio e, in questa opera di prevenzione, un ruolo strategico lo svolge il comparto degli autoriparatori, chiamato per legge, seppure senza sanzioni, a notificare su specifica piattaforma ogni noleggio effettuato, con nominativo del richiedente, data e luogo d’inizio e di fine del noleggio. È a partire da questo contesto che la categoria degli Autoriparatori di Confartigianato Fvg e i referenti delle Questure di Gorizia, Udine e Pordenone hanno avuto un confronto a pochi mesi dall’entrare in vigore della piattaforma CaRGOS. – 24 ottobre 2022 – al fine di verificare la messa in pratica e i possibili miglioramenti per rendere il processo il più rispondente alle finalità della norma. In particolare, il capocategoria regionale dei Meccatronici-Gommisti, Oscar Zorgniotti, e il capocategoria regionale dei Carrozzieri, Giuliano Grendene, hanno messo in rilievo l’opportunità «di un miglioramento della procedura d’inserimento delle pratiche per un risparmio di tempo, cioè di costi per le aziende, e quindi per rendere ancora più efficace l’apporto della categoria». Nello specifico, gli esponenti di Confartigianato Fvg hanno chiesto «di rendere possibile l’autocompilazioine immediata – con luogo di consegna e ritiro dell’auto a noleggio – e l’affinamento di alcune parti della piattaforma in cui vi è la richiesta di dati ridondanti». Nel corso del confronto, è stato inoltre specificato che «la norma non prevede sanzioni per l’azienda nel caso di inadempimento – sintetizzano Zorgniotti e Grendene – e che essa non funge da registro a carico dell’aziende, ma da procedura di controllo da eseguire in presenza del richiedente del noleggio, a garanzia della sicurezza dell’azienda stessa. Nel caso in cui l’azienda sia inadempiente per dolo, incorrerà nel reato di inottemperanza ». I due rappresentanti di categoria «ringraziano le Questure per la disponibilità dimostrata», dichiarandosi «soddisfatti dei risultati dell’incontro». Zorgniotti evidenzia che «al tavolo abbiamo portato le criticità operative riscontrate negli ultimi mesi e siamo fiduciosi che alcuni suggerimenti trasmessi possano essere recepiti da chi di competenza. La piattaforma è sì un adempimento di legge, ma deve diventare uno strumento di tutela per l’azienda di autoriparazione, senza che questo sia un ulteriore peso nella frenetica operatività quotidiana. Erano necessari alcuni chiarimenti normativi considerando i tanti dubbi che abbiamo raccolto tra i nostri colleghi dall’introduzione operativa della Piattaforma CaRGOS». Grendene conferma che «la categoria crede fortemente in un confronto che possa portare ad una maggiore diffusione ed efficienza di questo importante strumento: la pubblica sicurezza è interesse di tutti. Tutti gli attori coinvolti devono essere consapevoli del loro ruolo e la collaborazione tra di essi genera sempre un miglioramento della procedura: l’incontro avuto con le Questure lo dimostra». I referenti di Confartigianato Fvg per la categoria Autoriparazione si sono resi disponibili anche per raccogliere e approfondire dubbi o richieste degli associati, inoltrandole alla Questura di competenza.

LA PIATTAFORMA CaRGOS ANTI TERRORISMO

Il D.L. 4 ottobre 2018 nr. 113, convertito con modificazioni dalla legge 1 dicembre 2018 nr. 132, ha introdotto, per finalità di prevenzione del terrorismo, delle prescrizioni in materia di contratto di noleggio degli autoveicoli. In particolare, l’art. 17 del citato decreto ha introdotto l’obbligo per gli esercenti delle imprese di autonoleggio dei veicoli senza conducente di comunicare alle Questure i dati identificativi riportati nel documento di identità esibito dal soggetto che richiede il noleggio di un veicolo, ovvero dei veicoli a motore con almeno quattro ruote, esclusi i motoveicoli, di cui all’art. 54 del decreto legislativo 20 aprile 1992 nr. 285.

Per consentire la comunicazione dei dati identificativi del soggetto che richiede il noleggio di un autoveicolo è stata istituita la piattaforma informatica denominata “CaRGOS” – operativa dal 24 ottobre 2022 – fruibile su rete internet all’indirizzo https://cargos.poliziadistato.it.

Per avere le credenziali necessarie per accedere alla piattaforma “CaRGOS” gli esercenti delle attività di noleggio, devono produrre apposita istanza alla Questura di competenza della loro sede legale. Nonostante la norma non preveda sanzioni, la sua osservanza è cruciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, oltre a fornire una tutela aggiuntiva per l’azienda.