Incontri con l’autore e con il vino: domani (15 agosto) arriva a Lignano Alessandro Marzo Magno con il suo “I leoni di Venezia”

Giovedì 15 agosto arriva a Lignano Alessandro Marzo Magno con il suo “I leoni di Venezia” (Biblioteca dell’Immagine), che racconta – in dialogo con la giornalista e scrittrice Elisabetta Pozzetto – alle 18.30 al PalaPineta per gli Incontri con l’autore e con il vino, la rassegna promossa dall’Associazione Lignano Nel Terzo Millennio presieduta da Giorgio Ardito, e curata dallo scrittore Alberto Garlini, dal tecnologo alimentare Giovanni Munisso e dall’enologo Michele Bonelli.

Se l’evangelista San Marco diventa patrono di Venezia nel 828, il simbolo del leone alato compare nell’iconografia di stato soltanto oltre quattro secoli dopo e quasi all’improvviso, nel 1261. Da quel momento la repubblica veneziana trasforma il leone marciano nel proprio marchio e lo diffonde ovunque si insedi. Da Crema, in Lombardia, a Cipro, nel Mediterraneo orientale, i territori della Serenissima saranno contrassegnati dalla fiera alata.

Questo libro porta a spasso il lettore per le rappresentazioni leonine, facendovene conoscere una sessantina fra le migliaia sopravvissute alle numerose lentoclastie che si sono susseguite nel corso dei secoli. Troverete qualche sorpresa: il leone veneziano più lontano da casa è quello esposto nel museo di Novočerkassk, in Russia; mentre i leoni di guerra, con il libro chiuso e la spada, non sono mai esistiti. Ma a inventare la bufala è stato un personaggio piuttosto illustre: Niccolò Machiavelli. Per venire ai nostri giorni, il leone marciano è l’unico simbolo araldico a comparire negli stemmi di due Armi: la Marina (dal 1941) e l’Aeronautica (dal 1971).

Per il giorno di Ferragosto, il brindisi è con Talento Brut Etichetta Argento dei Vigneti Pietro Pittaro di Codroipo. Dal colore giallo paglierino di media intensità, ha un perlage fine e persistente. All’olfatto risultano ben pronunciate le note del lievito con ricordi di crosta di pane e delicate sensazioni di frutta secca e frutta esotica. Al gusto è fresco, equilibrato, armonico e ben strutturato.

