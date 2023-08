iro alla fune: poker di ori per le Furie Rosse di Brugnera che incassano la quarta vittoria su quattro ai Campionati italiani outdoor

Poker di ori per le Furie Rosse di Tamai di Brugnera, in provincia di Pordenone, che quest’anno incassano ben quattro vittorie nelle varie categorie del Campionato italiano outdoor di tiro alla fune. L’ultima conquista di un titolo tricolore è arrivata, all’antivigilia di Ferragosto, nella 600 Kg. Gli altri due ori sono giunti, nelle scorse settimane, nella categoria 680 kg prima e nelle categorie 640 kg e 700 Kg poi.

All’ultima competizione le Furie Rosse si sono presentate con 6 atleti uomini e 2 atlete donne per gareggiare contro altri 4 team: i veneti della Taf Scorzè della Città metropolitana di Venezia, i friulani della Taf Tear Force di Pordenone, i veneti della Taf Città di Musile e quelli della The Viking Rambla di Curtarolo, in provincia di Padova.

Con loro, ma fuori classifica, anche il team di una delegazione della federazione Serba che ha voluto partecipare alla gara con lo scopo di confrontarsi con i team tricolori per capire come migliorare le proprie prestazioni fisiche ed atletiche.

Nella classifica finale oro per le Furie Rosse, argento per il Taf Scorzé e bronzo per la Taf Tear Force. Al quarto posto i The Viking e poi la federazione Serba.