itinerario formativo del corso “VolontariaMENTE, domani evento all’Università della Terza Età “Paolo Naliato” di Udine

Un incontro-conferenza sul tema: “I confini del prendersi cura dell’altro: la privacy e il rispetto dei diritti individuali di scelta” vedrà protagonista il dott. Gianfranco Pellizzoni – Giudice emerito presso il Tribunale di Udine, l’evento si terrà domani 20 dicembre alle ore 17.30 presso la sede dell’Università della Terza Età “Paolo Naliato” di Udine in via Piemonte 82/9. L’iniziativa rientra nell’itinerario formativo del corso “VolontariaMENTE. Cittadinanza attiva e coesione sociale per prendersi cura delle cose, di sé e degli altri”. Esso è aperto a tutti coloro che desiderano affinare i propri strumenti culturali e relazionali per vivere in modo sempre più fattivo e responsabile, costruttivo, la propria appartenenza alla comunità civile.

Il tema della privacy e del rispetto dei diritti individuali si rivela strategico: non si tratta di agire invadendo la sfera altrui, soprattutto nella nostra civiltà tecnologicamente avanzata, ma di interessarsi all’altro, attenzionandolo, da un lato con la delicatezza, la discrezione e il rispetto che la comune umanità richiede, dall’altro nella consapevolezza dei confini legali imposti da norme europee e nazionali. Ciò riguarda sia i diversi ambiti professionali delle cosiddette “relazioni di cura”, sia le interazioni spontanee e di tipo volontaristico, e costituisce una garanzia di libertà.