La Carovana dei Ghiacciai di Legambiente il 30 e il 31 agosto in Friuli Venezia Giulia per monitorare il ghiacciaio Canin

Il 30 e il 31 agosto la seconda edizione di Carovana dei Ghiacciai, la campagna promossa da Legambiente con il supporto del Comitato Glaciologico Italiano (CGI) e con partner Sammontana e partner sostenitore FRoSTA, farà tappa in Friuli Venezia Giulia per monitorare lo stato di salute del Ghiacciaio Canin.

Obiettivo della campagna è quello di accendere i riflettori sui ghiacciai della Penisola minacciati sempre più dalla crisi climatica, per questo nel corso di questo viaggio monitorerà 13 ghiacciai alpini e il glacionevato del Calderone, in Abruzzo. In questi due giorni di tappa in FVG, oltre ai monitoraggi ad alta quota, non mancheranno escursioni e momenti culturali. A seguire e in allegato il programma completo.

Carovana dei ghiacciai è stata inserita nella piattaforma All4Climate – Italy che raccoglie tutti gli eventi dedicati alla lotta contro i cambiamenti climatici che si svolgeranno quest’anno in vista della COP26 di Glasgow.

Lunedì 30 agosto inizieremo la tappa con l’escursione al ghiacciaio del Canin con ritrovo al rifugio Gilberti alle 9:30 e partenza per arrivare presso i resti del ghiacciaio. Qui si svolgerà la consueta osservazione delle morfologie glaciali con la partecipazione degli esperti Renato R. Colucci e Marco Giardino del Comitato Glaciologico Italiano. Alle ore 13 sarà il momento del nostro consueto “Saluto al Ghiacciaio” , un momento dedicato al silenzioso e prezioso lavoro che svolgono i ghiacciai con riflessioni, poesie e musica ai piedi dei resti del ghiacciaio del Canin.

Alle ore 16 infine daremo vita a un Flash mob presso la base della ex pista slalom a Sella Nevea, per un turismo invernale più sostenibile e coerente con le misure di adattamento ai cambiamenti climatici.

Martedì 31, alle ore 10:30, ci sarà la conferenza stampa di presentazione dei dati del monitoraggio del ghiacciaio del Canin, presso la sede di Legambiente FVG in Via brigata Re 29 a Udine.

IL PROGRAMMA DELLA CAROVANA DEI GHIACCIAI IN FRIULI VENEZIA GIULIA

Tutti gli eventi sono a numero chiuso. I giornalisti che intendono partecipare a uno degli eventi e/o alla conferenza stampa dovranno accreditarsi per tempo compilando il corrispettivo form

Lunedì a 30 agosto - Sella Nevea (UD)

Mattino

ore 9:30 | Ritrovo alla telecabina del Canin di Sella Nevea (UD)

ore 9:30 | Ritrovo al rifugio Gilberti e partenza per i resti del ghiacciaio del Canin.

Pomeriggio

ore 13:00 | Saluto al Ghiacciaio

ore 16:00 | Flash Mob alla base della ex pista slalom a Sella Nevea, per un turismo invernale più sostenibile e coerente con le misure di adattamento ai cambiamenti climatici.

Per la partecipazione è necessaria l’iscrizione compilando questo form

Mercoledì 31 agosto

Ore 10:30 | Sede di Legambiente FVG, in Via brigata Re 29 Udine S

Conferenza stampa di presentazione dei risultati del monitoraggio sul ghiacciaio

Per la partecipazione è necessaria l’iscrizione compilando questo form