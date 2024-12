La Compagnia teatrale del Melograno si esibisce a Buttrio in occasione della Giornata internazionale delle persone con disabilità

In occasione della Giornata Internazionale dei Diritti delle Persone con Disabilità, la Comunità del Melograno rinnova il proprio impegno nel promuovere una cultura inclusiva e rispettosa della diversità. Martedì 3 dicembre, presso la scuola dell’infanzia Zero Tredici Educational Hub, è in programma un evento speciale che coinvolge bambini e ragazzi, in un laboratorio artistico dedicato, condotto dagli utenti della Comunità, per celebrare i diritti delle persone con disabilità.

L’evento è il risultato di un progetto che mira a sensibilizzare le nuove generazioni sul tema dei diritti. E ha l’obiettivo di mostrare concretamente come le persone con disabilità intellettiva possano essere protagoniste attive nella società.

Attraverso il linguaggio universale dell’arte – tamburi, danza e teatro – i partecipanti trasmettono un messaggio di inclusione e collaborazione, abbattendo barriere e costruendo ponti tra mondi apparentemente distanti.

Grazie a questo progetto, nel corso del 2024 sono stati raggiunti oltre 300 bambini e ragazzi attraverso laboratori nelle scuole. Diversi sono stati gli incontri con associazioni e presentazioni pubbliche, rafforzando l’impatto educativo e sociale dell’iniziativa.

Questa iniziativa si inserisce all’interno di un ampio progetto sostenuto dalla Regione Friuli Venezia Giulia, dalla Fondazione Friuli e dall’ERT FVG, che ha già coinvolto oltre 2.000 spettatori in 15 presentazioni pubbliche. Con oltre 200 ore di laboratori artistici alle spalle, gli utenti della Comunità hanno dimostrato come il teatro, la danza friulana e i tamburi possano trasformarsi in strumenti di espressione, crescita personale e relazione con il territorio.

Lo spettacolo di martedì 3 dicembre a Buttrio non è solo un momento di condivisione artistica: rappresenta un’occasione per riflettere sull’importanza dei diritti delle persone con disabilità e sul ruolo cruciale che l’inclusione gioca nello sviluppo di una società più equa.

I bambini della scuola dell’infanzia Zero Tredici Educational Lab saranno invitati a partecipare attivamente, imparando attraverso l’esperienza diretta il valore della diversità e del rispetto reciproco.

Le attività artistiche e gli incontri con le scuole dimostrano come l’arte possa essere un mezzo potente per educare, coinvolgere e abbattere i pregiudizi.

Domani, dunque, i partecipanti al laboratorio non saranno solo spettatori, ma anche protagonisti di un’esperienza che promuove la cultura dell’inclusione e rafforza la consapevolezza dei diritti di tutte le persone.

L’evento è coordinato da Cleidi Souza e dagli operatori della Comunità del Melograno ODV, del presidente Giorgio Dannisi.

Il video dello sketch della Compagnia del Melograno, proposto a Buttrio lo scorso 10 novembre e a disposizione per libero utilizzo, è disponibile al seguente link: https://bit.ly/4fVlusj

Tra i prossimi eventi già in programma, ci teniamo ad annunciare il laboratorio per bambini organizzato dalla Pro Loco di Paderno il 15 dicembre 2024, che rappresenterà un’ulteriore occasione per valorizzare il lavoro svolto e sensibilizzare il territorio sui temi dell’inclusione e del rispetto.

Ulteriori informazioni sulle prossime iniziative sono sempre disponibili sui canali ufficiali della Comunità del Melograno Odv.

In allegato, le immagini di Paolo Sant (credito obbligatorio) a disposizione per libero utilizzo della Compagnia teatrale della Comunità del Melograno sul palco del teatro di Buttrio e in occasione di un recente concerto musicale.