La sanità non è solo numeri: indagare sul rapporto costo/utilità della seconda eliambulanza diurna ma anche dibattere sul piano oncologico regionale

“Com’era da aspettarsi il Piano Oncologico Regionale tanto esaltato in Consiglio Regionale non è affatto all’altezza della situazione. La lettera firmata da una quarantina di rappresentanti di SOC e di SOS dell’Ospedale Santa Maria degli Angeli di Pordenone è una evidente dimostrazione. Come Open Sinistra FVG chiediamo un ampio dibattito pubblico sul tema al quale possano partecipare gli estensori del Piano, i Consiglieri regionali, i medici e gli altri lavoratori della Sanità, nonché i rappresentanti delle associazioni e dei pazienti. Il piano va ridiscusso e rivisto: pazienti, medici e lavoratori della sanità non possono essere trattati come semplici numeri.” Così si è espresso Furio Honsell, Consigliere regionale di Open Sinistra FVG. Sempre in tema sanità Furio Honsell annuncia una interrogazione sull’utilizzo della seconda eliambulanza diurna. “Questa mattina, scrive ancora Honsell, ho presentato in Consiglio regionale un’interrogazione in merito al rapporto costo/utilità relativamente alla seconda eliambulanza diurna del Servizio di elisoccorso regionale. Questa iniziativa nasce dalla necessità di fare luce sull’effettiva utilità di un servizio che, sebbene di grande rilevanza, solleva diversi interrogativi in termini di modalità operative e spese sostenute.

La tragedia del Natisone ha evidenziato problematiche significative riguardo alle modalità di allertamento e utilizzo della seconda eliambulanza diurna. In base alla comunicazione del Direttore Generale di ASUFC, questa è attiva per trasporti secondari differibili e altre missioni non urgenti, come il recupero di salme o codici bianchi. Tali impieghi sembrano discostarsi dalle priorità sanitarie previste dalla normativa regionale, che assegna ai mezzi aerei un ruolo prioritario nei traumi gravi o nelle patologie a rapida evoluzione.

Non si può ignorare che l’uso dell’elicottero per trasferimenti secondari non urgenti, oltre ad essere più costoso e meno efficiente rispetto alle ambulanze, comporta tempi di intervento più lunghi e un maggiore impatto ambientale. Inoltre, alcune missioni attribuite alla seconda eliambulanza ricadono nella sfera di competenza dei Vigili del Fuoco, per i quali non risulta in essere alcuna convenzione specifica con la Regione FVG per l’utilizzo ottimale delle risorse esistenti.

Il costo complessivo della seconda eliambulanza diurna ammonta a circa 10 milioni di euro in 5 anni, una cifra che impone una riflessione approfondita: per questo motivo, ho chiesto di conoscere i costi dettagliati sostenuti nel 2022, 2023 e 2024, così come il numero e la tipologia delle missioni effettuate.

La salute dei cittadini e la chiarezza nell’uso delle risorse pubbliche sono al centro del mio operato consiliare: ritengo che principi quali quelli della trasparenza e della rendicontazione siano imprescindibili per garantire un sistema sanitario equo, sostenibile e orientato alle reali esigenze del territorio.” Così si è espresso Furio Honsell, Consigliere regionale di Open Sinistra FVG.