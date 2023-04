La soddisfazione di Alleanza Verdi Sinistra Possibile per la nomina ad Assessora di Arianna Facchini per il Comune di Udine

“Le segreterie e i portavoce di Alleanza Verdi Sinistra Possibile esprimono grandissima soddisfazione per la nomina ad Assessora di Arianna Facchini per il Comune di Udine, con deleghe alle Politiche Giovanili e Pari Opportunità. Arianna Facchini, laureata in Scienze internazionali e Diplomatiche e laureanda alla magistrale in Human Rights and Multilevel Governance è il profilo perfetto per rappresentarci e portare avanti le nostre battaglie sociali e civili”, scrive Sebastiano Badin, segretario regionale di Sinistra Italiana.

Daniele Andrian, co-portavoce di Europa Verde – Verdi, aggiunge: “Le politiche giovanili sono un tema che inevitabilmente porterà a ragionare su futuro del nostro pianeta, sulla giustizia climatica e sui temi ambientali. I diritti civili che non posso essere scollegati dai diritti sociali: sono punti qualificanti del nostro programma. Con Arianna Facchini la collaborazione sarà sicuramente proficua, c’è molto lavoro da fare e cercheremo come Europa Verde di onorare l’impegno preso con gli elettori”.

“Abbiamo l’assessora più giovane, Arianna Facchini, 26 anni, che si occuperà di pari opportunità e delle politiche fatte da giovani per i giovani, il coronamento di una campagna elettorale in cui i giovani sono stati i protagonisti della nostra coalizione e in particolare della nostra lista, che aveva il record di 16 under 30 su 40 candidati. Altro record sarà il consiglio comunale con 6 under 30, di cui 5 in maggioranza, più un under 35, sempre in maggioranza. Ci si chiede spesso come fare a interessare i giovani alla politica. La nostra risposta è: smettere di pensare che debbano essere altri a parlare per loro. Grazie al sindaco Alberto Felice De Toni e buon lavoro, Arianna!”, conclude Andrea Di Lenardo, co-portavoce di Possibile per Udine, che sarà capogruppo di Alleanza Verdi Sinistra Possibile in Consiglio Comunale.