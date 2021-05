La startup Willeasy per un progetto con 100 studenti dell’Istituto Marinoni di Udine

In partenza tra maggio e giugno la collaborazione per mappare parcheggi, uffici pubblici e alcune attività commerciali, che si renderanno disponibili, mediante l’applicazione Willeasy Rileva, tra Willeasy srl – Startup Innovativa a Vocazione sociale e l’Istituto Tecnico Tecnologico Statale “G.G. Marinoni” di Udine.

La startup friulana creata da William Del Negro sta lavorando in questi mesi alla realizzazione del primo ecosistema digitale per l’accessibilità a luoghi ed eventi da parte di persone con esigenze specifiche (dovute a disabilità, età avanzata, allergie/intolleranze alimentari, viaggiatori con animali, famiglie con bambini piccoli e donne in gravidanza, etc).

Per il successo e l’efficacia di questo progetto in particolare necessaria è la collaborazione da parte di Istituzioni pubbliche e associazioni, così come di imprese private. I Comuni, ad esempio, potranno individuare degli edifici (il Municipio, la biblioteca e così via), richiedendo la presenza di alcuni studenti per effettuare la mappatura. Anche i gestori di un’attività economica (negozi, bar, ristoranti) potranno dare la possibilità agli studenti di testare l’app Willeasy Rileva, effettuando le prime analisi sull’accessibilità dei locali. Precisa Del Negro: “Non vogliamo ‘giudicare’ nessuno, ma semplicemente raccogliere delle informazioni che per molte persone sono fondamentali e che potranno essere utili per muoversi con più serenità, aiutando gli imprenditori a cogliere le opportunità derivanti da un pensiero inclusivo”.

Coinvolti 100 studenti dell’Istituto Marinoni, che da oltre cinquant’anni si occupa della formazione di tecnici che operano nei settori delle costruzioni, del territorio, della grafica e delle comunicazioni. I ragazzi collaboreranno con Willeasy per un’attività di PCTO finalizzata ad effettuare uno studio basato su servizi di mappatura base tramite l’applicazione Willeasy Rileva, con l’obiettivo di raccogliere dati utili e renderli visibili e disponibili per la collettività, consentendo alle persone di conoscere informazioni specifiche e fondamentali per le proprie esigenze. L’iniziativa, a cui hanno aderito già diversi Comuni, è patrocinata da ANCI Friuli Venezia Giulia.

Nello specifico saranno coinvolti 60 studenti dell'indirizzo Costruzione, Ambiente e Territorio e 40 dell’indirizzo Grafica e Comunicazione. “Per il Marinoni si tratta di un’esperienza in linea con una serie di attività avviate dall’Istituto precedentemente, che nell’ambito della formazione tecnica e dell’educazione alla cittadinanza attiva hanno visto i nostri studenti impegnati a collaborare con le realtà istituzionali locali per la riqualificazione di aree comuni, sotto il profilo dell’accessibilità e della fruibilità completa e sicura”, dichiara il Dirigente scolastico, Prof.ssa Laura Decio. Soddisfazione da parte di William Del Negro, che dichiara: “Continuiamo a lavorare per diffondere la cultura dell’accessibilità, realizzando azioni concrete e innovative mediante la mappatura digitale in Friuli Venezia Giulia. Sono quindi particolarmente orgoglioso di realizzare questo progetto con ragazzi così giovani, che rappresentano il futuro della nostra società. Una società che desideriamo migliore e più inclusiva. I giovani di oggi saranno i progettisti del futuro e questa iniziativa li aiuterà a guardare le cose in modo diverso”.

Il progetto formativo, che sarà appunto realizzato nel periodo maggio-giugno 2021, comprende anche una formazione teorica relativa ad accessibilità e inclusione. Previsti, dunque, per gli studenti, focus sulla definizione dei parametri delle necessità di accessibilità e su ulteriori elementi di impedimento che ogni persona può presentare, oltre alle barriere architettoniche e alle difficoltà visivo-sensoriali.

Per dare la propria disponibilità alla rilevazione dati da parte degli studenti o avere informazioni sul progetto e sui Comuni coinvolti nel progetto, è sufficiente visitare la pagina web www.willeasy.net/marinoni e compilare il modulo di contatto.

Per ulteriori informazioni su Willeasy srl – Startup Innovativa a Vocazione sociale, visitare il sito www.willeasy.net o scrivere a info@willeasy.net