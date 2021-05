Presentato a Palmanova il Centro diurno dei disturbi dei comportamenti alimentari in età evolutiva

“È una buona notizia quella dell’attivazione di un Centro diurno dei disturbi dei comportamenti alimentari in età evolutiva all’Ospedale di Palmanova. Un servizio diretto al territorio e che va nella direzione richiesta da parte dei cittadini: la formula meno ospedale e più territorio, è quella giusta. Raccogliamo la proposta dell’Assessore Riccardi affinché da questo primo nucleo si arrivi ad un centro di riferimento per tutta la regione, o almeno per l’Azienda Udinese. Questo andrebbe accompagnato da una riassegnazione di spazi alla pediatria e la creazione di posti letto per la degenza”, commenta Francesco Martines, Sindaco di Palmanova. Che aggiunge: “Ci aspettiamo che, finita la pandemia, vengano ripristinati i servizi precovid e attivato il promesso Super Ospedale, mantenendo gli impegni che la politica regionale ha assunto ma che devono ancora trovare applicazione sugli atti aziendali. Da parte mia massima collaborazione e disponibilità a progettare assieme, in totale trasparenza, il futuro dell’Ospedale di Palmanova”.