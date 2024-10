Liste d’attesa: Delli Quadri (Pd), Ministro Schillaci bacchetta anche Fvg

“Da una parte il Governo taglia 140 milioni alla sanità regionale, dall’altra il ministro Schillaci bacchetta le Regioni, e quindi anche il Friuli Venezia Giulia, sulla illegalità delle liste di attesa chiuse: questo significa letteralmente sbattere le porte in faccia alle persone malate”. Lo afferma il responsabile regionale Sanità Pd Fvg Nicola Delli Quadri, dopo che il ministro della Salute Orazio Schillaci ha detto che “le Regioni devono fare la loro parte” precisando che “è’ impensabile che non ci sia un’organizzazione in grado di trovare una visita specialistica con tempi di attesa di un anno”.

“Inutile poi che l’assessore Riccardi si vanti dei suoi 154 milioni messi a ripianare buchi di varia origine perché – rileva Delli Quadri – se questa è la chiusura prevista per il 2024, il 2025 non sarà certo migliore. Almeno fino a quando resterà al governo della sanità questa inconcludente maggioranza di centrodestra”.

Per Delli Quadri “siamo sempre al punto di partenza, con nulla di nuovo e persistente mancanza di idee e progettualità da parte di Fedriga e Riccardi su come affrontare le numerose e gravi criticità del nostro sistema sociosanitario”.