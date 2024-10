Lunedì a Cinemazero il film prodotto dal collettivo Futura e girato in Friuli Venezia Giulia

Arriva a Cinemazero lunedì 21 ottobre ore 20.45, PEZZI D’ACQUA, film prodotto da Futura, collettivo nato nel 2019 e fondato da un gruppo di studenti del DAMS di Gorizia. A presentare il film al pubblico i registi Guido Filacorda e Alessandra Nider.

Tre capitoli che – tra passato, presente e futuro – raccontano le vicende di una singolare famiglia attraverso avventure che sfidano le loro paure più profonde. Tre luoghi stupendi fanno da sfondo a queste storie: il torrente Palar, la vallata di Castelluccio di Norcia e la baia di Mont Saint Michel.

Nel primo capitolo, Ripresa, un giovane bambino si confronta con la difficile arte della ripresa cinematografica mentre affronta un enigmatico gruppo di raccoglitori di fiori in una valle incantata. Il secondo capitolo (girato a Trasaghis),

Recita, segue una ragazza alle prese con l’ansia del palcoscenico, costretta a superare la sua paura tuffandosi da una diga, esplorando i labirinti della sua mente e del suo destino. Nel capitolo finale,

Racconto, un oscuro vagabondo erra in una valle desolata, confrontandosi con il timore del suo imminente passaggio oltre la vita. Le tre storie si intrecciano, ciascuna essenziale per comprendere appieno il destino della famiglia e l’incanto della vita

stessa. Prevendita attiva: www.cinemazero.it