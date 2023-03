Lunedì al centro Balducci confronto su sanità pubblica, invitati i candidati Presidente della Regione FVG

Lunedì 27 marzo, con inizio alle ore 18 e termine alle ore 19.30, si svolgerà nella sala Petris del Centro di Accoglienza “Ernesto Balducci” di Zugliano (UD) un confronto con invito ai candidati alla Presidenza della Regione FVG. Possono partecipare in sala o in caso di impossibilità essere presenti con collegamento on line in diretta o delegare ad altra persona il loro intervento, tutti e quattro i candidati: Tripoli, Fedriga, Maran e Moretuzzo. Tema del confronto: “Come curare la sanità pubblica?”. A cura del Coordinamento salute Fvg, composto da Comitati salute locali ed Associazioni tematiche, lo stesso che ad aprile dello scorso anno presentò in Consiglio Regionale una Petizione con 15.000 firme. Da allora sono cresciute le preoccupazioni sulla gravità dello stato del servizio in ogni zona della regione determinando disagi e disservizi che colpiscono cittadine/i con cronicità di cura, residenti in aree periferiche e/o, sole/i, con redditi bassi, ma anche gli stessi operatori sanitari. Le domande che verranno poste riguarderanno il personale insufficiente nei servizi, il ruolo dei Distretti, quello dei Centri di Salute Mentale da aprire sulle 24 ore, le ipotesi di riapertura dei presidi ospedalieri di Cividale-Gemona-Sacile-Gemona, il ruolo attivo dei Sindaci e la partecipazione di cittadine e cittadini, l’accordo con la multinazionale Novartis, la difesa del punto nascita di S. Vito al T. e l’accessibilità ai servizi in montagna.

Il confronto potrà essere seguito il 27/3 ore 18 anche sul canale YouTube del Balducci.