Guerre dimenticate: attacco aereo americano su obiettivi dei pasdaran in Siria

Le forze aeree statunitensi hanno effettuato un attacco nella Siria orientale contro strutture utilizzate da gruppi affiliati al Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche dell’Iran, i pasdaran. Il Pentagono non ha rivelato l’ubicazione esatta dell’obiettivo del raid, ma testimonianze locali parlano di due esplosioni nella città di Deir ez-Zor. L’Osservatorio siriano per i diritti umani rende noto che almeno otto miliziani filo-iraniani sono stati uccisi. “I raid Usa hanno preso di mira dei depositi di armi nella città di Deir Ezzor, dove sono stati uccisi sei combattenti filo-iraniani, altri due dei quali sono stati uccisi da attacchi che hanno colpito il deserto di Moyadine e le vicinanze di al-Boukamal”, scrive su internet l’Ong. Il raid americano sarebbe stata la risposta all’attacco di un drone che ha ucciso un contractor e ferito cinque membri del personale di servizio statunitense in una struttura di manutenzione in una base della Coalizione vicino a Hasakah, nel nord-est della Siria”. Come è noto centinaia di soldati americani si trovano ancora in Siria a sostegno delle Forze Democratiche Siriane (SDF), l’esercito de facto dei curdi nell’area. “Sotto la direzione del presidente Biden, ho autorizzato le forze del comando centrale degli Stati Uniti a condurre attacchi aerei di precisione stasera nella Siria orientale contro strutture utilizzate da gruppi affiliati al Corpo delle guardie rivoluzionarie islamiche dell’Iran (Irgc)”, ha dichiarato il segretario alla Difesa Lloyd J a cui fatto eco il segretario di stato Austin: ” Gli attacchi aerei sono stati condotti in risposta all’attacco di oggi, nonché a una serie di recenti attacchi contro le forze della coalizione in Siria da parte di gruppi affiliati all’Irgc”.

Questi attacchi di precisione hanno lo scopo di proteggere e difendere il personale statunitense. Gli Stati Uniti hanno intrapreso azioni proporzionate e deliberate volte a limitare il rischio di escalation e ridurre al minimo le vittime. “Come ha chiarito il presidente Biden, prenderemo tutte le misure necessarie per difendere il nostro popolo e risponderemo sempre in un momento e in un luogo a nostra scelta”, ha aggiunto il segretario Austin.

“Nessun gruppo colpirà impunemente le nostre truppe”. “I nostri pensieri sono con la famiglia e i colleghi del contractor che è stato ucciso e con coloro che sono stati feriti nell’attacco di oggi”, ha detto il segretario. Due soldati feriti sono stati curati sul posto, mentre altri tre componenti e l’appaltatore statunitense sono stati evacuati dal punto di vista medico presso le strutture mediche della Coalizione in Iraq.