“M5S aveva visto lungo su meccanica quantistica” e quasi si intesta il Premio Nobel per la Fisica 2022

Spesso i partiti tendono a mettere il cappello su meriti non propri o quantomeno ad intestarsi opere di cui magari avevano solo parlato senza alcun potere decisionale effettivo. Ma oggi siamo arrivati al paradosso, c'è chi si è intestato, o quasi, un Premio Nobel o meglio l'aver individuato il campo della fisica al quale sarebbe andato l'interesse della prestigiosa accademia svedese. In una nota dei pentalstellati Fvg infatti si legge testualmente: “L’assegnazione del Premio Nobel per la Fisica 2022 ad Alain Aspect, John F. Clauser e Anton Zeilinger conferma che la meccanica quantistica era una strada da seguire anche in una regione dalla forte vocazione scientifica come il Friuli Venezia Giulia”. Lo afferma il capogruppo del MoVimento 5 Stelle in Consiglio regionale, Mauro Capozzella. “Nel gennaio 2021 il M5S ha presentato una mozione che puntava a fare del Friuli Venezia Giulia un punto di riferimento nei settori legati alla meccanica quantistica – ricorda Capozzella -. L’obiettivo era quello di sfruttare la presenza di importanti enti di ricerca sul nostro territorio, utilizzando le numerose applicazioni (banda larga, farmacologia, sanità, per fare degli esempi) relative alla meccanica quantistica”. “Dispiace che la maggioranza, al momento della votazione, avvenuta a luglio 2021, abbia voluto bocciare una mozione che rappresentava un’opportunità – conclude il capogruppo M5S -. A conferma che le nostre proposte guardano sempre avanti”.