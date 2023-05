Recruiting Day all’Abs di Cargnacco grande affluenza di persone per la selezione di diverse figure professionali

Si è svolto ieri presso ABS Acciaierie Bertoli Safau, nel sito produttivo di Cargnacco, a Pozzuolo del Friuli, il Recruiting Day per la selezione di diverse figure professionali da inserire in molti reparti dell’azienda. Il grande numero di adesioni raccolte nei giorni precedenti ha richiesto la necessità di suddividere la giornata in due sessioni per accogliere tutti i partecipanti. La prima parte si è svolta nella mattinata, dalle ore 10.00, e ha visto affluire nello stabilimento 100 persone; lo stesso per il secondo turno, iniziato invece alle ore 14.30. “Siamo molto soddisfatti dell’affluenza, ci aspettavamo un buon ritorno, ma ci ha fatto molto piacere averlo ottenuto per tutti i profili ricercati”, ha commentato Federico Ballan, Direttore delle Risorse Umane ABS. “Le figure per cui abbiamo aperto le selezioni sono state molto diverse e divise in due principali macroaree”, ha spiegato Ballan: “La prima, il comparto tecnico ed operativo di produzione, dedicata alla ricerca di persone da formare attraverso l’istituzione di una Academy, e la seconda invece legata allo staff, con un focus sui settori legati all’ambiente, alla sostenibilità e al mondo IT”. “Non è stato solo un Recruiting Day, abbiamo organizzato anche una presentazione dell’azienda”, ha continuato Ballan. “Abbiamo voluto far toccare con mano, far vedere lo stabilimento e far conoscere le persone che ogni giorno vivono ABS”. Dopo un primo momento di testimonianza del personale di ABS, infatti, il Recruiting Day è proseguito con i colloqui dei partecipanti che, nell’attesa, sono stati intrattenuti da diverse attività interattive – quiz e giochi di strategia – pensati per descrivere in maniera dinamica l’azienda e la sua produzione.

Per raccontare in maniera ancora più diretta l’azienda, la giornata si è svolta nella scenografia dello stabilimento QWR (linea Saturno), dove si producono le vergelle in acciaio speciale secondo un approccio zero man on the floor, ossia in modo completamente automatizzato e controllato a distanza. “Abbiamo voluto trasmettere tutto il nostro senso di innovazione e di qualità”, ha affermato Carlo Rossi, Direttore IT ABS. “Quello che ci circonda è il risultato di un grande lavoro in team, uno degli impianti più innovativi al mondo”. E ha concluso Rossi: “Saturno è un impianto molto sicuro per chi lavora in linea produttiva ed è il perfetto riassunto di come le tecnologie applicate possono essere eccellenti, funzionali e performanti”. La giornata è stata organizzata grazie al supporto dei Servizi per il lavoro della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia, che ha fornito sostegno nella fase di preselezione e nella diffusione della notizia presso i canali istituzionali regionali.