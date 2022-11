Maltempo, come previsto pioggia e vento hanno creato parecchi problemi e qualche emergenza

L’annunciata ondata di maltempo con allerta meteo diramato ieri fra giallo e arancione ha portato, fin dalla prime ore della notte, piogge torrenziali sul Fvg. Anche se è previsto un miglioramento rapido per tutta la giornata di oggi resta in vigore l’allerta meteo della Protezione civile, di livello arancione in montagna e sul Friuli Occidentale e giallo sul resto della regione. La previsione di piogge da intense a molto intense è infatti presente fino al primo pomeriggio con possibili temporali e ancora vento forte da Sud o Sud-Ovest. Nella notte scorsa sono state registrate precipitazioni molto intense sulla pianura orientale e sulle Prealpi Giulie. Sulla costa e in parte in pianura sta soffiando Scirocco. Sono state segnalati diversi interventi di protezione civile e vigili del fuco per allagamenti di strade e scantinati, in particolare a Pasian di Prato, Gonars, San Giorgio di Nogaro, Bagnaria Arsa e Udine, con una concentrazione maggiore di chiamate da San Giorgio dove si era allagato il sottopassaggio di viale Libertà. Problemi anche a Grado dove è stato raggiunto il primo livello di attenzione per l’acqua alta e si temono repliche in giornata.