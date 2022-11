Evento promosso dal Comune di Tarcento. Presentazione del romanzo “Una salita per amore – Donne al fronte”

Presentazione letteraria promossa dal Comune di Tarcento alla Biblioteca Comunale “P. Cappello” dove si terrà l’incontro con la scrittrice friulana Stefania P. Nosnan, autrice de Una salita per amore – Donne al fronte (Ensemble Editore). All’evento sarà presente l’amministrazione comunale e l’assessore Dott.ssa Fina. La scrittrice dialogherà con la giornalista Lucia Burello. A fine presentazione degustazione degli Strucchi offerti da Gubana Cedarmas accompagnati dal vino Ramandolo offerto dall’Az. Agricola Micossi. Elena Bonanni nasce dalla penna della scrittrice Stefania P. Nosnan ed è una delle tante portatrici carniche che nel 1916 si adoperarono per sostenere l’esercito italiano impegnato nella Grande Guerra. Il romanzo vede la luce nell’estate 2019 e porta alla ribalta una vicenda realmente accaduta tra il 1916 e il 1917: quella delle Portatrici Carniche. Diciassette mesi, fino alla ritirata di Caporetto, nei quali ragazze e donne si sono sacrificate per aiutare il Regio Esercito, portando armamenti al fronte e tornando a valle con i feriti e i morti. La marcia che sostenevano, tra le impervie mulattiere, era faticosa e pericolosa, il più delle volte sotto il fuoco nemico.

L’autrice porta il lettore a Timau tra le Dolomiti Friulane e precisamente sul Pal Piccolo

dove c’era il fronte italiano. Un avamposto statico da mesi, dove i soldati pativano il freddo

e le incursioni nemiche, ma non hanno mai cedendo la loro posizione. L’aiuto e il sostegno

per sopravvivere lo ricevevano proprio da queste donne.

“…qual è stata la forza più grande da convincere queste donne e dire spontaneamente “Noi

ci siamo”? La risposta è solo una: l’amore. L’amore per la propria terra, l’amore per la

propria famiglia, l’amore verso loro stesse e l’amore intrecciato con l’amore per i propri

cari, perché facendo questo aiutavano i propri familiari. Queste azioni erano un aiuto per

ogni caro e ogni cara; cioè quei soldati al fronte, che loro non conoscevano erano: mariti,

figli, fidanzati di altre donne che erano a casa ad attendere il loro ritorno.”

Un romanzo di ambientazione storica che inizia tra le alte, innevate e insanguinate vette

friulane e percorre un importante pezzo di storia italiana, che non si dovrebbe mai

dimenticare.

Un libro da 142 pagine che può essere un’ottima lettura anche per i ragazzi, portandoli a

conoscere una parte della storia sconosciuta ai molti, ma che forse i loro antenati hanno

tastato con mano.

Biografia: Stefania P. Nosnan è nata a Udine nel 1970. Per dieci anni ha vissuto nel Lazio,

precisamente ai Castelli Romani per poi ritornare alla sua regione d’origine. È diplomata come

tecnico dei servizi sociosanitari. Negli anni ha partecipato a numerosi corsi di webdesigner, grafica

e progettazione informatica. È stata titolare di uno studio di webdesigner e realizzazioni website. Dal

2006 è socia di una prestigiosa azienda di consulenze. Dal 2018 è direttrice editoriale di Life Factory

Magazine e Z Magazine, dal 2021 è editor presso la Brassotti Agency & Associati di Roma, inoltre,

conduce il format televisivo Libri&Dintorni su VideoFashionTv. È commissaria all’interno della

Commissione Pari Opportunità del suo luogo di residenza. Le sue passioni sono: la fotografia, la

lettura, la storia, i viaggi e l’informatica.