More Than Jazz: Melodie tangueire e improvvisazione Jazz, a Udine gli Aires Tango di Girotto

I tratti della melodia tangueira mescolati a quelli tipici dell'improvvisazione jazzistica. Il risultato è una sorta di tango “trattato”, dalle caratteristiche spiccatamente latine per le melodie e i ritmi che lo animano, ma meno vincolato dai canoni del tango tradizionale e perciò terreno fertile per un’improvvisazione d’ispirazione jazz. Sono gli ingredienti dello straordinario concerto in programma domani, 8 luglio, alle 21.30 in piazza Libertà a Udine degli Aires Tango, secondo appuntamento di More Than Jazz.

La rassegna musicale organizzata da SimulArte per l'estate udinese, infatti, presenta uno dei gruppi protagonisti del panorama musicale italiano, che dal 1994 ad oggi ha pubblicato 12 album, collaborando con grandi musicisti, come Ralph Towner, Enrico Rava, Paolo Fresu, Antonello Salis, Peppe Servillo ed esibendosi dal vivo in centinaia di concerti in Italia e in Europa

Gli Aires Tango, Javier Girotto al sax soprano, Alessandro Gwis al piano, sampler e live electronics, Marco Siniscalco al basso elettrico e Michele Rabbia alla batteria e percussioni, nascono da un'idea del sassofonista e compositore argentino Javier Girotto, che ispirandosi alle proprie radici musicali e fondendole con le modalità espressive tipiche del jazz crea un terreno musicale nuovo. Facendo esplicito riferimento alla musica del grande Astor Piazzolla, Girotto con Aires Tango arriva a un repertorio di musica originale in progressiva evoluzione, sia per la natura improvvisativa che per il continuo ricambio del materiale musicale. In questo modo gli Aires giungono a una musica di notevole libertà espressiva e di grande fascino, nella quale gli echi del passato si fondono con le istanze del linguaggio musicale più moderno.

Il concerto, come tutti quelli proposti da More Than Jazz, è a ingresso gratuito, ma con prenotazione obbligatoria sul sito www.morethanjazz.it, via telefono al numero 0432 1482124 dal lunedì al sabato dalle 16 alle 19 o via email all'indirizzo biglietteria@simularte.it.