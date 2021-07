“Geologia sotto le stelle” evento dedicato alle scienze della terra dal Geoparco delle Alpi Carniche

Ritorna Geologia sotto le Stelle, l’evento annuale del Geoparco delle Alpi Carniche dedicato alle scienze della terra e all’astronomia, e avrà luogo ad Ovaro, sabato 10 luglio prossimo: tema di quest’anno, le miniere e i minerali, tesori nascosti nel cuore delle Alpi Carniche. Nonostante il titolo, le attività partiranno già dal mattino e proseguiranno fino a sera, per soddisfare la curiosità di adulti e ragazzi, in totale libertà: sarà possibile, infatti, scegliere a quali proposte aderire. Vediamo dunque quali esperienze si potranno fare. Sia al mattino che nel primo pomeriggio sarà possibile prenotarsi per i Tour guidati nelle gallerie della Miniera di Cludinico. Un’esperienza suggestiva, aperta ad adulti e bambini dai 5 anni d’età. L’attività è a pagamento e con prenotazione obbligatoria attraverso il sito www.minieradicludinico.it. Nel pomeriggio, alle 15.00 partirà il Mineral Trail Sulle tracce dei minerali lungo la Val Degano, un’escursione di circa 2 ore con le guide del geoparco che, dal corso del torrente Degano, condurrà al saggio dell’antica miniera di Comeglians. Dalle 16.00, presso la Piattaforma polifunzionale Spin di Ovaro, si terranno laboratori e animazione per bambini dai 6 agli 11 anni. Il Mineral Trail e l’animazione sono gratuite e con prenotazione obbligatoria contattando il Geoparco. Alle 20.30, presso la piattaforma polifunzionale Spin di Ovaro, la serata si apre con il Recital Le case, le pietre di e con Carlo Tolazzi, performance dedicata alla vera storia di un villaggio minerario alpino. A seguire, Speed date geologico con gli esperti del Geoparco e l’osservazione della volta celeste con il telescopio insieme all’Associazione Astrofili C.A.L.M.A. che proporrà anche il video documentario “Viaggio nell’Universo”. La serata è gratuita e a partecipazione libera, ma sempre a numeri contingentati e fino alla capienza consentita.