Moretuzzo: «Inaccettabile reazione della direzione generale di Asugi alla denuncia dei sindacati dei dirigenti medici»

«Errori a ripetizione con il risultato che il sistema sanitario del Friuli-Venezia Giulia da una posizione di eccellenza, ora, è in chiara difficoltà. Alla denuncia dei segretari di sei sindacati dei dirigenti medici con il documento “In difesa della sanità pubblica e dei professionisti della salute”, la direzione generale di Asugi a nome e per conto del collegio di direzione dell’Azienda, anziché prendere atto della situazione per sanare le criticità, reagisce in modo inadeguato e scomposto, liquidando le considerazioni dei sindacati come “irricevibili e non commentabili” per le “generiche affermazioni infondate e stucchevoli”. È la conferma della lontananza dei vertici aziendali nominati dall’Amministrazione Fedriga dai professionisti del settore, da tempo inascoltati e pure sbeffeggiati – osserva il capogruppo del Patto per l’Autonomia Massimo Moretuzzo –. Non è certamente negando l’evidenza e deridendo chi si prodiga, giorno per giorno, per migliorare la sanità pubblica, che si affrontano e si risolvono i problemi della sanità regionale».