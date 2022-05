Il CdA Hera approva i risultati del primo trimestre 2022 e nomina il nuovo Amministratore Delegato

Il Consiglio di Amministrazione del Gruppo Hera, presieduto da Tomaso Tommasi di Vignano, ha approvato oggi all’unanimità i risultati consolidati del primo trimestre 2022. Nonostante i risultati del primo trimestre 2022 si collochino all’interno di uno scenario internazionale straordinariamente difficile, caratterizzato dalla volatilità del mercato energetico e da conflitti geopolitici, le politiche di gestione della multiutility - che poggiano sulla solidità e resilienza del proprio modello di business - si sono rivelate altamente efficaci e hanno permesso di registrare un’ulteriore crescita dei risultati, in linea con l’andamento previsto dal Piano industriale al 2025, continuando a creare valore per gli stakeholder e garantendo, al tempo stesso, qualità e continuità dei servizi. I risultati raggiunti sono maggiormente apprezzabili considerando che compensano pienamente l’impatto negativo della delibera 614/2021 di Arera relativa alla riduzione dei rendimenti sul capitale investito nelle attività regolate (WACC).

Per quanto riguarda le variazioni di perimetro, rispetto a marzo 2021, nell’area ambiente sono state integrate due realtà, che contribuiscono ad accrescere il presidio commerciale nel centro-nord d’Italia: si tratta di Recycla, società friulana detenuta per il 70% che gestisce tre piattaforme per rifiuti industriali, e del Gruppo Vallortigara, detenuto per l’80% che fornisce servizi a industrie, pubbliche amministrazioni e cittadini e gestisce una piattaforma polifunzionale per il trattamento di rifiuti speciali. Le aree energy beneficiano, invece, del 100% di Atlas Utilities, attraverso la controllata bulgara Ares Gas, e della società abruzzese Eco Gas, detenuta al 90% da Hera Comm.

Si segnala inoltre l’aggiudicazione a Hera Comm del servizio a tutele graduali per la fornitura di energia elettrica alle PMI di 9 regioni italiane.

Ricavi per circa 5,3 miliardi (+133,8%)

Nel primo trimestre 2022, i ricavi sono stati pari a 5.312,0 milioni, in decisa crescita rispetto ai 2.271,8 milioni dell’analogo periodo del 2021. A questo risultato hanno contribuito in particolare i settori dell’energia, che presentano una crescita importante per le maggiori attività di intermediazione e l’incremento del prezzo delle commodities, oltre ai maggiori volumi venduti di gas derivanti da nuovi lotti vinti a gara e dall’effetto climatico. Si segnala, inoltre, la crescita dei servizi energia legati all’efficienza energetica negli edifici abitativi (bonus facciate e superbonus 110%) e l’aumento delle attività per servizi a valore aggiunto per i clienti. Sono in aumento anche i ricavi del settore ambiente, principalmente per la produzione di energia, per la crescita dei prezzi nel mercato del recupero e per le nuove acquisizioni nel mercato industria. Salgono, infine, i ricavi dei servizi a rete, sia regolati che per commesse conto terzi, e i ricavi del servizio di illuminazione pubblica.

Margine operativo lordo (MOL) in aumento a 374,0 milioni (+3,3%)

Il margine operativo lordo passa dai 362,0 milioni dei primi tre mesi del 2021 ai 374,0 milioni al 31 marzo 2022, registrando un incremento di 12,0 milioni (+3,3%). A questo risultato hanno contribuito principalmente le aree energy, per complessivi 6,1 milioni di euro, e l’area ambiente, in crescita di 8,1 milioni di euro, compensando la lieve contrazione dell’area altri servizi. Determinanti sono state, in particolare, le attività gestite in ambito transizione ecologica ed economia circolare, tra cui i servizi per l’efficienza energetica sviluppati per i condomini, il potenziamento dei servizi a valore aggiunto nel settore energy (dalle forniture “verdi”, alla vendita e installazione di apparecchiature a led, caldaie e termostati intelligenti, fino alle diagnosi energetiche) e la rigenerazione delle risorse, attraverso la controllata Aliplast.

Risultato operativo e utile ante-imposte in lieve contrazione

Il risultato operativo netto è pari a 220,1 milioni al 31 marzo 2022, in calo del 1,3% rispetto ai 223,1 milioni del primo trimestre 2021, principalmente per maggiori ammortamenti per le variazioni di perimetro e maggiori accantonamenti al fondo svalutazione crediti imputabile principalmente sia ai mercati di ultima istanza che ai mercati tradizionali e al servizio a tutele graduali. Sostanzialmente invariata la gestione finanziaria al 31 marzo 2022, pari a 29,5 milioni, rispetto ai 28,8 milioni del primo trimestre 2021. La variazione è dovuta ai minori proventi da indennità di mora, parzialmente compensati dai minori oneri finanziari sul debito a lungo termine frutto delle operazioni di ottimizzazione del debito. L’utile prima delle imposte si attesta a 190,6 milioni, in lieve calo rispetto ai 194,3 milioni al 31 marzo 2021 (-1,9%).

Utile netto a 137,8 milioni

Grazie a un tax rate pari al 27,7%, sostanzialmente allineato al 27,8% dell’esercizio precedente, l’utile netto si attesta a 137,8 milioni, rispetto ai 140,3 milioni del primo trimestre 2021. L’utile di pertinenza degli Azionisti del Gruppo è pari a 126,5 milioni, in calo rispetto ai 132,2 milioni al 31 marzo 2021, per un aumento delle quote di competenza degli Azionisti di minoranza.

Investimenti operativi in decisa crescita e rafforzamento della solidità del Gruppo

Gli investimenti operativi del Gruppo, al lordo dei contributi in conto capitale, sono pari a 129,2 milioni, in crescita dell’11,1% rispetto all’anno precedente e sono riferiti principalmente a interventi su impianti, reti e infrastrutture. A questi si aggiungono gli adeguamenti normativi che riguardano soprattutto la distribuzione gas per la sostituzione massiva dei contatori e l’ambito depurativo e fognario. L’indebitamento finanziario netto passa dai 3.261,3 milioni al 31 dicembre 2021 a 3.455,2 milioni al 31 marzo 2022, principalmente per la variazione del capitale circolante netto, in aumento per effetto del mutato scenario energetico e degli impatti collegati agli interventi sul “caro bollette”, anche in termini di rateizzazioni. Sostanzialmente stabile è il rapporto debito netto/MOL, che si attesta a 2,8x, a riprova della solidità finanziaria dell’azienda.

Il Presidente di AcegasApsAmga e Presidente Esecutivo del Gruppo Hera, Tomaso Tommasi di Vignano, ha dichiarato:

“Nonostante il difficile scenario internazionale, le nostre politiche di gestione ci hanno permesso di registrare un’ulteriore crescita dei risultati, in linea con l’andamento previsto dal piano industriale al 2025, continuando a creare valore per gli stakeholder e garantendo, al tempo stesso, qualità e continuità dei servizi. Il primo trimestre si è aperto con risultati positivi anche per AcegasApsAmga e le sue controllate: una partenza che ci auguriamo possa essere un segnale di prosecuzione altrettanto positiva per il resto dell’anno. Tra l’altro, per quanto riguarda i servizi regolati, lo scorso settembre AcegasApsAmga si è aggiudicata in via definitiva la gara per la distribuzione gas nell’ATEM Udine 2 per i prossimi 12 anni per un valore di circa 115 milioni di euro, mettendo così a disposizione del territorio il meglio del know-how del Gruppo Hera non solo in termini di sicurezza e gestione del servizio, ma anche di sostenibilità ambientale, che sarà uno dei punti qualificanti della nuova gestione. Questo traguardo dimostra, ancora una volta, come per noi sia importante investire e generare ricadute positive per i territori in cui operiamo”.

L’Amministratore Delegato di AcegasApsAmga, Roberto Gasparetto, ha rilasciato il seguente commento:

L’importante fronte dei contributi energetici e del superbonus ha visto in prima linea la controllata ASE (AcegasApsAmga Servizi Energetici), e la sua partecipata HSE (Hera Servizi Energia), e ha dato una spinta decisiva ai risultati positivi di questo primo trimestre, oltre a generare importanti ricadute economiche e ambientali sui territori. Tra superbonus e bonus facciate sono, infatti, stati sottoscritti oltre 1.400 contratti, e i lavori previsti sui condomìni al 2022 ammontano a circa 500 milioni di euro. Sul fronte gas, questi primi mesi hanno segnato un traguardo in ambito smart meter, raggiungendo la telelettura del 90% delle utenze collegate, anche grazie alle nuove reti radio installate, e permettendo così di fornire un servizio sempre migliore. A questo va accostata l’attività in corso sui territori di Udine e Gorizia in cui si sta procedendo con l’istallazione dei NexMeter: contatori di nuova generazione, in grado di interrompere il flusso di gas, ad esempio in caso di repentini eccessi di portata o cadute di pressione; a queste funzionalità si aggiunge anche quella che blocca il flusso di gas in caso di terremoto, rendendoli particolarmente adatti a territori ad alto rischio sismico. Nel contesto della continuità di servizio, AcegasApsAmga ha messo in campo azioni volte a rispondere al perdurare della siccità: per prevenire eventuali problematiche legate alla distribuzione della risorsa idrica, sono state svolte manutenzioni straordinarie sugli impianti di captazione in modo da rendere più flessibile il prelievo dell’acqua dalle falde. Stanno inoltre proseguendo le attività di sostituzione delle condotte idriche vetuste, sia a Trieste che nel padovano, con lo scopo di migliorare l’efficienza del servizio. Infine, per quanto riguarda il sistema fognario – depurativo, a Padova sono stati avviati i bioessicatori per lo smaltimento dei fanghi nell’impianto di Cà Nordio, mentre il territorio triestino ha visto lo svolgimento di importanti interventi sui torrenti cittadini.”

Il CdA di Hera S.p.A. nomina Orazio Iacono Amministratore Delegato

Nella seduta odierna il Consiglio di Amministrazione - in seguito alle dimissioni dell’Amministratore Delegato Stefano Venier, rese note lo scorso 5 aprile, con decorrenza 26 aprile 2022 - ha nominato per cooptazione Orazio Iacono quale nuovo Amministratore Delegato di Hera S.p.A., attribuendogli i relativi poteri. Orazio Iacono, cooptato ai sensi dell’art. 2386 del Codice Civile, nonché dell’art. 17.10 dello Statuto Sociale, in seguito alla sua nomina si qualifica come amministratore esecutivo non indipendente e, in base alle informazioni disponibili, non detiene azioni della società. Orazio Iacono è stato altresì nominato componente del Comitato Esecutivo. 54 anni, ingegnere, Iacono ha ricoperto incarichi di crescente responsabilità nel Gruppo Trenitalia, fino a ricoprire nel periodo 2017-2020, il ruolo di Amministratore Delegato e Direttore Generale; successivamente ha collaborato come Senior Advisor presso una primaria società di consulenza internazionale e nel 2021 è diventato Chief Operating Officer Sustainable Infrastructures in Saipem.