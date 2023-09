Mozart e dintorni: seconda edizione della rassegna dal 22 settembre a Udine, Povoletto e Premariacco

La musica di Wolfgang Amadeus Mozart è nuovamente protagonista della collaborazione tra Ente Regionale Teatrale del Friuli Venezia Giulia e Associazione Mozart Italia – Sede di Udine che presentano la seconda edizione della rassegna Mozart e dintorni. Tre concerti in altrettanti teatri a Udine, Povoletto e Orsaria permetteranno di poter apprezzare le sfaccettature del repertorio cameristico e orchestrale del genio di Salisburgo e le influenze che ha avuto su compositori contemporanei e successivi.

“Giunge alla seconda edizione la rassegna diffusa Mozart e dintorni” commenta il direttore dell’ERT Alberto Bevilacqua “che propone l’originale parallelo tra il rapporto di una città capoluogo e il suo hinterland, così come, artisticamente, è occasione per un affascinante percorso che pone Mozart al centro della musica del suo tempo e di quello a lui futuro, così da misurarne la sua influenza. Quale l’impatto e l’interrelazione che si crea nello spazio e nel tempo tra due soggetti che hanno pesi e misure differenti? Come due organismi, pur sbilanciati tra loro, costituiscono comunque un sistema per il quale uno sente l’influenza dell’altro? A questo e a molto di più risponderanno gli interpreti in scena grazie alle note dei musicisti, e alla capacità della musica e dell’arte di penetrare il senso profondo delle cose.”

Nicola Bulfone, direttore artistico della rassegna per l’AMI, aggiunge: “Ringrazio l’ERT e in particolare il suo direttore Alberto Bevilacqua per questa collaborazione che si rinnova. Quest’anno incontreremo un Mozart contrassegnato da grande spirito innovatore, ma nello stesso tempo troveremo in lui il grande genio in quanto uomo del suo tempo. Lasciamoci sorprendere di nuovo e auguro a tutti già da ora un buon ascolto.”

IL PROGRAMMA – La rassegna si aprirà venerdì 22 settembre al Teatro San Giorgio di Udine con il Quartetto di Venezia. La formazione composta da Andrea Vio e Alberto Battiston al violino, Mario Paladin alla viola e Angelo Zanin al violoncello presenta un interessantissimo accostamento tra quartetti per archi scritti da due tra i compositori più influenti della Storia della musica: W. A. Mozart e L. van Beethoven. Un’occasione per poter apprezzare gli elementi innovativi introdotti dai due compositori, capaci di anticipare l’evoluzione del gusto musicale e dello stile compositivo.

Venerdì 29 settembre Mozart e dintorni si sposterà all’Auditorium Comunale di Povoletto con il concerto Sinfonie e sinfonie concertanti. Protagonisti della serata il clarinettista Nicola Bulfone e il fagottista Valentino Zucchiatti, solisti insieme all’Orchestra da Camera “Ferruccio Busoni” di Trieste diretta dal M° Massimo Belli. Insieme alla Sinfonia KV 201 in La maggiore di Mozart, il programma vedrà l’esecuzione di due sinfonie concertanti composte da Carl Stamitz e da Franz Anton Hoffmeister che permetteranno di apprezzare questo genere compositivo tipico del periodo classico che ben valorizza le peculiarità degli strumenti a fiato ed arco e il dialogo tra loro.

La seconda edizione della rassegna Mozart e dintorni si chiuderà venerdì 6 ottobre a TeatrOrsaria di Premariacco con l’Ottetto di fiati della Filarmonica del FVG. Ancora una volta un ensemble cameristico ricco e insolito permetterà di ascoltare alcuni capisaldi del repertorio di W.A. Mozart: la Serenata KV 375 e la Serenata KV 388 “Nachtmusik”. Due brani celebri composti dal genio salisburghese perché venissero eseguiti durante feste, celebrazioni e solennità, come d’abitudine al tempo. Elemento interessante è che proprio Mozart è stato il primo a raffinare il genere raggiungendo una grande ricercatezza e un carattere quasi sinfonico.

Tutti gli appuntamenti avranno inizio alle ore 20.45.

Biglietti: intero 12 euro, ridotto 8 euro (over 65, under 25, Associati AMI ed Euritmia). Abbonamento ai 3 concerti: 15 euro. Sono previste agevolazioni speciali per allievi delle Scuole di musica e dei Conservatori della Regione.

La biglietteria aprirà alle ore 20. È possibile prenotare l’abbonamento oppure i biglietti contattando la biglietteria dell’Ente Regionale Teatrale del Friuli Venezia Giulia negli orari di apertura: dal lunedì al venerdì con orario 9.00/13.00 e 14.30/17.30. Per info: 0432 224246, biglietteria@ertfvg.it. I biglietti sono in vendita anche online su ertfvg.vivaticket.it.