Nasce la Greenfor-Sustainability Academy: collaborazione tra Enaip Fvg e Gesteco

Venerdì 4 ottobre, nella sala convegni EnAIP FVG di Pasian di Prato, alle 14, EnAIP FVG e Gesteco presenteranno la GreenFor-Sustainability Academy, il nuovo progetto innovativo dedicato alla formazione delle imprese che desiderano adottare pratiche sostenibili e allinearsi ai principi dell’economia circolare. GreenFor-Sustainability Academy rappresenta infatti una nuova offerta formativa pensata proprio per rispondere alle esigenze delle aziende che intendono integrare la sostenibilità nelle loro strategie operative.

L’iniziativa nasce dalla collaborazione tra EnAIP FVG, riconosciuto ente di formazione professionale, e Gesteco di Povoletto, azienda leader nella progettazione di soluzioni ambientali integrate.

“EnAIP FVG – sottolinea la direttrice Paola Stuparich – lavora sul territorio, a fianco delle imprese, offrendo corsi di formazione che sono strumenti concreti, vantaggi competitivi, per affrontare le sfide della sostenibilità e del futuro per le quali è necessario essere pronti”.

“Entrambe le organizzazioni hanno una visione condivisa – evidenzia Adriano Luci, vicepresidente di Gesteco – che considera la sostenibilità non semplicemente un obiettivo da conseguire, ma una responsabilità collettiva, che impegna tutti gli attori del sistema economico e sociale”.

La GreenFor-Sustainability Academy si propone quindi di essere uno spazio innovativo e accessibile dove le imprese possano sviluppare competenze pratiche per affrontare tutte le problematiche della transizione ecologica.

L’offerta formativa si articola in tre aree principali: sostenibilità ambientale, sostenibilità sociale e governance sostenibile.

Oltre alla formazione, GreenFor-Sustainability Academy intende coinvolgere attivamente professionisti, comunità locali e cittadini attraverso eventi, seminari e workshop, creando un dialogo collaborativo e aperto sul tema della sostenibilità.

L’evento di presentazione di venerdì 4 ottobre risulta dunque un’opportunità per esplorare il tema della sostenibilità attraverso interventi stimolanti di esperti e momenti di riflessione sul futuro del nostro territorio. L’evento – accreditato dall’Ordine degli architetti di Udine – è aperto a professionisti, imprese e a tutti coloro che desiderano contribuire attivamente alla transizione ecologica.