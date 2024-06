Nei suoni dei luoghi: Domani a Martignacco un viaggio retrò nello swing

Terzo appuntamento del calendario della 26° edizione del festival internazionale di musica e territori Nei Suoni dei Luoghi. Mercoledì 19 giugno a Villa Italia di Martignacco (ore 21.00) di scena lo spettacolo dal titolo “Un viaggio retrò nello swing”. Protagonista sarà il trio vocale triestino tutto al femminile Les Babettes, che reinterpreta, con l’eleganza e l’ironia che lo contraddistingue, i grandi classici dello swing italiano e americano, ripercorrendo alcune musiche che hanno caratterizzato il periodo di massimo splendore di Villa Italia. Les Babettes, al secolo Eleonora Lana, Anna De Giovanni e Chiara Gelmini, saranno accompagnate dal quartetto jazz formato da Alessandro Scolz al pianoforte, Marco Vattovani alla batteria, Francesco Cainero al contrabbasso e Francesco Minutello alla tromba. L’evento è a ingresso libero e in caso di pioggia si terrà all’auditorium di Martignacco di Via Delser 23. Il programma completo del festival è consultabile su www.neisuonideiluoghi.it .

A Villa Italia il pubblico potrà emozionarsi con una scaletta in cui spiccano gli intramontabili successi del Trio Lescano (Tulipan, Maramao perché sei morto) e altri brani iconici della musica italiana, come Ma l’amore no e Tu vuo fa l’americano. Da oltreoceano non mancheranno gli omaggi ai celeberrimi trii vocali Boswell Sisters e Andrews Sisters, con brani come Mr Sandman e Boogie woogie bugle boy. Prima del concerto, alle ore 20.00, si terrà anche la visita guidata gratuita a Villa Italia e al suo splendido giardino, evento collaterale che culminerà con un aperitivo per tutti gli ospiti. Le sorprese della serata non sono finite perchè a dare il via alla musica ci sarà anche l’esibizione in apertura del giovane cantante Giacomo Di Viesto, vincitore della Prima Edizione del FVG Song Contest.

Nei Suoni Dei Luoghi è organizzato da Associazione Progetto Musica, con il contributo della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia – Assessorato alla cultura e allo sport e Assessorato alle Attività Produttive e Turismo, e con il sostegno di Fondazione Friuli e Credifriuli.