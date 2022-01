Nova Gorica/ Gorizia: Bambini premiati con i biglietti per la piscina invernale

Il Sindaco di Nova Gorica in collaborazione con l'ente sportivo pubblico di Nova Gorica dona 680 biglietti per l’ingresso alla nuova Piscina invernale. La Capitale Europea della Cultura GO! 2025 si basa sull'assenza dei confini, perciò le attività del progetto si basano principalmente sullo spostamento dei confini e sull’unione delle due Gorizie. Come vivono quest’esperienza i più piccoli? I bambini degli asili e delle scuole primarie di Nova Gorica e Gorica hanno offerto il loro punto di vista unico sull’assenza dei confini e sulla libertà di movimento, trasferendo i propri pensieri su vari materiali con l’aiuto di pennelli. Le loro creazioni fanno parte della mostra transfrontaliera Libertà di Movimento GO! 2025. I principi chiave del concorso erano il messaggio e l'originalità delle opere. I bambini hanno potuto esprimersi attraverso una varietà di materiali impermeabili, sul tema del movimento ecologico e salutare, sul ciclismo, sulla libertà, sulla cooperazione, sull'amicizia e sul tema della comprensione e del superamento delle differenze. L'importanza del pensare al movimento in una città transfrontaliera è stata dimostrata dalla reazione degli asili e delle scuole, che hanno risposto all'invito a partecipare in gran numero. Le opere dei bambini sono state esposte nella transfrontaliera Piazza della Transalpina per sei mesi, uno dei punti più importanti di GO! 2025, in quanto rappresenta un importante confluenza delle due città e di diverse culture. Per il premio, GO! 2025 e il Comune di Nova Gorica si sono accordati con l'ente sportivo pubblico di Nova Gorica che a febbraio aprirà una nuova piscina invernale nel parco sportivo. La piscina darà un contributo importante alla qualità della vita a Nova Gorica, e con uno speciale fondo mobile consentirà di svolgere più attività contemporaneamente nella piscina.

Sebbene inizialmente si volesse scegliere un'unica unità vincente, alla fine la decisione era impossibile, poiché tutti i contributi dei bambini erano unici e magnifici. Il sindaco di Nova Gorica, il dott. Klemen Miklavič, in collaborazione con l'ente, ha quindi deciso di donare 680 biglietti per la nuova Piscina invernale nel parco sportivo di Nova Gorica a tutti i bambini partecipanti.Il sindaco ha inoltre aggiunto che "i ragazzi dell'area urbana transfrontaliera di entrambe le Gorizie hanno dimostrato di avere a cuore come si muoveranno in questa città transfrontaliera, capitale emergente della regione transfrontaliera europea. Ecco perché tutti meritano di essere lodati e premiati per aver partecipato a questo concorso per soluzioni o iniziative riguardanti il movimento, la mobilità, i viaggi all'interno di questa nostra bellissima città.”

Nei prossimi anni aumenterà il coinvolgimento dei bambini transfrontalieri nel progetto Capitale Europea della Cultura. La squadra di GO! 2025 è convinta che sono proprio questi i bambini e i ragazzi che trasmetteranno al meglio i benefici della vita transfrontaliera (e sostenibile) e del pensiero senza confini alle generazioni future.