Nuovi spazi per il Lod, laboratorio di olfattometria dinamica del gruppo Luci in partnership con l’Università di Udine

Tra le realtà europee più qualificate nel settore dell’olfattometria dinamica, il Laboratorio Lod del Gruppo Luci, spin off dell’Università di Udine, per rispondere alle nuove esigenze di mercato ha ampliato la sede presso l’Uniud Lab Village, il polo di ricerca applicata avanzata dell’Ateneo. L’inaugurazione dei nuovi ambienti del Laboratorio si terrà venerdì 19 maggio, dalle 10.30, nella sala Smact del Village (via Sondrio 2, Udine). Dopo il saluto di benvenuto di Adriano Luci, presidente di Lod, interverranno Roberto Pinton, rettore dell’Ateneo friulano, Alessandro Venanzi, vicesindaco di Udine, e Glauco Spanghero della Direzione Centrale Difesa Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile Regione Friuli Venezia Giulia. Seguirà l’intervento del direttore tecnico del Laboratorio, Silvia Rivilli, che racconterà la nascita e l’evoluzione di Lod. Saranno poi illustrati tre casi studio di importanti realtà del territorio che, con il supporto del Laboratorio, hanno sviluppato ricerche per l’innovazione dei propri prodotti e servizi. In particolare, si parlerà di “Odore come nuova frontiera della R&S per i prodotti” con Alberto Azzano di Electrolux spa; “Odore come supporto nella pianificazione territoriale” con Alan Valentino di Cosef Fvg, e “Odore come allarme domestico” con Renato Di Domenico della Pietro Fiorentini spa. L’incontro sarà moderato dalla direttrice di Telefriuli, Alessandra Salvatori. Dopo il taglio del nastro e la benedizione dei nuovi spazi da parte di don Roberto Gabassi, si terrà una visita guidata ai laboratori di Lod. Il Laboratorio di olfattometria dinamica si occupa di misurazione e monitoraggio degli odori. Offre servizi alle aziende pubbliche e private, tra cui la quantificazione delle emissioni odorigene e la valutazione del potenziale impatto olfattivo. Il Lod è nato nel 2003 al Parco scientifico e tecnologico “Luigi Danieli” di Udine su iniziativa del Gruppo Luci, dal 2007 è spin off dell’Ateneo friulano.