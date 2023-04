Nuovo Consiglio regionale Fvg: Fedriga, seduta conferma correttezza campagna elettorale. Pd: implementare ruolo di bilanciamento con la Giunta regionale

“Mi auguro che il buon clima e la correttezza che hanno contraddistinto la campagna elettorale e questa prima seduta del Consiglio regionale siano di buon auspicio per la XIII legislatura: rapporti costruttivi all’interno dell’Aula, seppur partendo da posizioni diverse, possono infatti contribuire concretamente al benessere dei cittadini del Friuli Venezia Giulia”. Lo ha detto ieri a Trieste il governatore Massimiliano Fedriga a margine della seduta d’insediamento del Consiglio regionale, la prima della XIII legislatura, dedicata al giuramento dei neoeletti e all’elezione del presidente dell’Aula. Come ha spiegato il massimo esponente della Giunta regionale, “affinché si realizzi una leale collaborazione, oltre alla disponibilità della maggioranza a coinvolgere nei processi decisionali l’opposizione, è necessario anche un atteggiamento costruttivo da parte della minoranza, senza veti strumentali e ostruzionismi”. Fedriga, infine, dopo essersi congratulato con il neoeletto presidente del Consiglio regionale Mauro Bordin, ha dato appuntamento alla prossima seduta dell’Aula, prevista per martedì 2 maggio, nel corso della quale lo stesso governatore presenterà la Giunta e pronuncerà il discorso programmatico.