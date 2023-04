Regione FVG: Liva (Pd), nuovo Consiglio eserciti prerogative

“Auguro al nuovo Consiglio regionale di esercitare nel modo più pieno e autorevole le prerogative della massima assemblea rappresentativa della nostra Regione autonoma. Primo fra tutti va recuperato l’esercizio dell’iniziativa legislativa, come va implementato il ruolo di bilanciamento rispetto alla Giunta regionale. L’investitura dell’elezione diretta è garanzia di governo stabile della Regione, ma non di un potere che utilizza le maggioranze consiliari svincolandosi dalla dialettica politica tra esecutivo e consiglieri. A maggior ragione, rilevante sarà il compito della minoranza e segnatamente del gruppo Pd, cui va il compito di essere incalzante motore di proposte e voce di intransigente opposizione”. Così il segretario regionale Pd Fvg Renzo Liva, in occasione della prima seduta del Consiglio regionale della XIII legislatura. “Con l’insediamento del nuovo Consiglio regionale si apre una nuova stagione – aggiunge Liva – al termine di una stagione elettorale cui dedicheremo la riunione della Direzione regionale del Pd Fvg, convocata la sera di giovedì 27 aprile a Udine”.