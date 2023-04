Si alza il sipario sulla 52a edizione del Palio teatrale studentesco Città di Udine

Sta per alzarsi il sipario sulla 52a edizione del Palio teatrale studentesco Città di Udine. A partire da domani, 27 aprile, e fino al 24 maggio, infatti, il Teatro Palamostre ospiterà i 24 gruppi iscritti a quella che a diritto è una delle manifestazioni tra le più longeve del panorama teatrale italiano, come sempre, da 52 anni a questa parte, organizzata dal Teatro Club Udine. Complessivamente calcheranno il palcoscenico di quella che è per tradizione la “casa” del Palio circa 500 tra studenti e non. Ad “aprire le danze”, alle 20.45 saranno i ragazzi e le ragazze del “Gruppo Azzurra”, un vero e proprio collettivo che riunisce l’Isis Manzini di San Daniele, il Liceo artistico Sello di Udine in collaborazione con il Teatri Stabil Furlan e la Società Filologica Friulana. Dopo di loro, i protagonisti saranno gli studenti del gruppo Copernidrama del Liceo scientifico Copernico di Udine. La serata successiva, sabato 29 aprile sempre con inizio alle 20.45, vedrà invece salire sul palco il Gruppo teatrale interscolastico M.a.d. (minacciosi ma dormendo) dell’Isis Magrini di Gemona e, a seguire, i The Global Theater del liceo classico Stellini di Udine. Dopo la pausa per il primo maggio, il 2 maggio, il Palio ospiterà il Gruppo teatrale Bachmann dell’Isis Bachmann di Tarvisio e i Db Live dell’Istituto salesiano Bearzi di Udine. «Credo che nulla come il teatro – commenta la presidente del Teatro Club Udine, Alessandra Pergolese – possa offrire ai ragazzi il recupero di una dimensione più umana, in controtendenza con la mera virtualità. Per questo, più che mai, siamo convinti dell’importanza del Palio teatrale, giunto ostinatamente alla sua 52^ edizione, nonostante tutte le difficoltà». Difficoltà che non spaventano di certo i ragazzi pronti come non mai a vivere insieme con il pubblico la magica emozione del teatro. «L’esperienza dei coordinatori, che costituiscono la spina dorsale del Palio, e i ragazzi, che ne costituiscono la fantastica forza vitale – spiega il responsabile artistico del Palio, Palo Mattotti –, nei momenti di difficoltà riescono a dare il meglio di sé».

I biglietti

I biglietti si possono acquistare in prevendita al Teatro Palamostre in piazzale Paolo Diacono 21 (0432 506925, biglietteria@cssudine.it), dal lunedì al sabato dalle 17:30 alle 19:30, oppure un’ora prima dell’inizio degli spettacoli. Non è possibile effettuare prenotazioni prima dell’acquisto. Informazioni possono essere richieste anche al Teatro Club Udine scrivendo a info@teatroclubudine.it o telefonando al 327 001 0477.