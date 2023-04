Patto per l’Autonomia-Civica Fvg: Soddisfazione per l’insediamento dei consiglieri regionali. Moretuzzo: «Gruppo rafforzato grazie a lavoro di rete tra realtà autonomiste, civiche e municipaliste»

«I positivi risultati della tornata elettorale del 2 e 3 aprile ci permettono di avere un Gruppo Consiliare rappresentato da 5 eletti, che rappresentano un risultato sicuramente importante per il Patto per l’Autonomia e per tutti i soggetti che hanno partecipato al raggiungimento di questo obiettivo, a partire da Civica Fvg», osserva il capogruppo Massimo Moretuzzo, già candidato alla Presidenza della Regione, che assieme a Enrico Bullian, Simona Liguori, Giulia Massolino e Marco Putto formerà il Gruppo Consiliare Patto per l’Autonomia-Civica Fvg. «Questo risultato è frutto dell’importante lavoro di costruzione e di consolidamento di una rete di realtà autonomiste, municipaliste e civiche impegnate in diversi territori della nostra regione», commenta Moretuzzo, che aggiunge il ringraziamento «a tutte le persone – e sono state tantissime – che in questi mesi hanno creduto e sostenuto, in varie forme, il nostro progetto. Continueremo, con impegno e serietà, il prezioso lavoro di ascolto e di confronto che abbiamo avviato sui territori. E dai banchi del Consiglio daremo voce a chi, come noi, immagina un futuro diverso per la nostra terra entrando nel merito delle questioni prioritarie che la nuova legislatura dovrà affrontare fin da subito – dalle criticità della sanità e degli enti locali al piano di adattamento ai cambiamenti climatici – facendo leva sulla nostra specialità e conquistando maggiori spazi di autonomia per favorire percorsi di partecipazione e innovazione istituzionale. In questo senso auspichiamo che questa legislatura si caratterizzi per un buon utilizzo della specialità, in un’ottica di valorizzazione delle diverse componenti di questa regione sulla strada intrapresa da Tiziano Tessitori, padre dell’autonomia regionale, che ricordiamo a pochi giorni dal cinquantesimo anniversario della morte». «Ci auguriamo che, in misura maggiore rispetto alla precedente legislatura, il confronto della Giunta con il Consiglio regionale sia reale e costante, e riconosca all’Aula, nelle sue diverse componenti, il ruolo che le compete e in questo senso facciamo i migliori auguri di buon lavoro al Presidente Mauro Bordin», conclude Moretuzzo.