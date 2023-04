La Giornata della Ristorazione del 28 aprile anche in provincia di Udine. Una trentina di adesioni e il pane come filo conduttore

Anche Confcommercio Fipe della provincia di Udine partecipa alla Giornata della Ristorazione, ideata dalla Federazione nazionale dei pubblici esercizi e in programma venerdì 28 aprile prossimo. A una settimana dall’evento, l’associazione udinese conta una trentina di adesioni (i locali iscritti compaiono all’indirizzo web https://giornatadellaristorazione.com/adesionilista/?ristoranti), un dato che comprende anche imprese dei Siti Unesco (coinvolte nel progetto Opus Loci della Cciaa Pn-Ud) e che verosimilmente aumenterà nei prossimi giorni. «Sono numeri importanti – commenta il presidente Confcommercio Fipe provinciale Antonio Dalla Mora –, pure quelli regionali che al momento parlano di una sessantina di ristoranti aderenti. In un contesto nazionale con circa 5mila adesioni, sarà la Giornata dell’orgoglio per noi ristoratori, chiamati a riscoprire e diffondere il valore sociale e culturale del nostro mestiere».

Lo scopo dell’appuntamento, spiega Fipe nazionale, è di rifondare il senso di comunità del Paese attraverso il tema della convivialità. Si propone, infatti, di riunire i ristoratori italiani e i ristoranti italiani all’estero per costruire una grande rete di valori e di solidarietà. I ristoranti aderendo al progetto, proporranno, all’interno dei loro menu, un piatto a base di pane, fil rouge del primo appuntamento. Il pane assume infatti una forte valenza simbolica come elemento per eccellenza di condivisione e protagonista assoluto, fin dai tempi antichi, dei momenti conviviali; in quest’ottica, il pane non è solo protagonista dei piatti che i ristoranti aderenti proporranno, ma diventa il filo conduttore che attraversa l’iniziativa, spronando gli aderenti a sviluppare piatti che omaggino il territorio, in maniera classica o innovativa.

La Giornata della Ristorazione si richiama alla Carta dei Valori, il Manifesto che molti ristoratori hanno già sottoscritto e che sintetizza i punti di riferimento valoriali e ideali del settore, ricco come pochi altri di storia, potenzialità e simboli.