Open Sinistra Fvg-Honsell: sostegno pieno al campo largo con Nicola Conficoni per il cambiamento a Pordenone

“Esprimiamo soddisfazione per la costituzione di un Campo Largo nel centro-sinistra per la prossima elezione a Sindaco di Pordenone. Nicola Conficoni ha sempre avuto tutta la nostra stima per la competenza e l’impegno totale a favore di ogni cittadino, dimostrati sia in Consiglio regionale che in Comune. Come Open Sinistra FVG condividiamo con il Bene Comune valori e strategie politiche. Dichiariamo il nostro pieno appoggio a questa coalizione a favore della quale lavoreremo sin da subito, perché Pordenone ha bisogno urgente di cambiamento”. Così si è espresso Furio Honsell, Consigliere regionale per la circoscrizione di Pordenone.