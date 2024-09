Ospedale di Spilimbergo, Liguori (Civici) replica a Riccardi: “la carenza di personale non sia un alibi per ricorrere alle cooperative”

Sulla carenza a seguito di dimissioni del personale medico pubblico in forza al reparto di medicina di Spilimbergo, la risposta dell’Assessore alla Salute Riccardi Riccardi non ha convinto la Consigliera regionale Simona Liguori. L’esponente dei civici aveva portato il caso in consiglio regionale depositando un’interrogazione urgente. “Non convince la risposta dell’assessore – ha replicato Liguori – in particolare quando ricorda che il problema è presente in tutta Italia. Mi auguro che non sia l’ennesimo alibi per un prossimo ricorso alle cooperative, che, a lungo andare, non farebbe bene alla struttura ospedaliera . Ora attendiamo l’esito dei concorsi per la sostituzione dei posti vacanti e continueremo a monitorare la situazione di un reparto che svolge un ruolo molto importante per l’Ospedale di Spilimbergo svolgendo un servizio per un vasto territorio”.